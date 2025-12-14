耶誕節慶佳餚 品嘗歐系美味

老爺小花園耶誕套餐，主餐包括美國老饕牛排及老虎蝦干貝佐明太子醬。（老爺小花園提供）

耶誕腳步即將來臨，節慶氣氛濃烈的歐系餐廳，推出耶誕大餐，邀請老饕以歐陸氛圍度過佳節。當代法式料理餐廳君尹Brisé於12月24日、25日推出聖誕限定套餐，主廚江丕禮以冬季菜單為主軸，運用魚子醬、鴨肝、新鮮冬季黑松露、熊本赤牛等食材展現浪漫奢華感。

君尹Brisé耶誕套餐以冬季菜單為主軸，運用黑松露、熊本赤牛等食材展現浪漫奢華感。。（君尹Brisé提供）（酒後不開車）

耶誕饗宴品嘗美味料理增添儀式感，主廚江丕禮以冬日味蕾的溫暖記憶、香料紅酒的節慶愉悅驚喜開場，冷前菜「龜山島胭脂蝦／魚子醬／發酵水梨／蒔蘿」，鮮甜胭脂蝦塔塔拌入發酵水梨，鋪上魚子醬佐蒔蘿香草油，熱前菜為「油封鴨義大利麵餃／鴨肝／黑蒜／鼠尾草」，手工義大利麵餃包覆油封鴨腿、鴨肝，覆蓋筊白筍片佐黑蒜醬；主菜為「熊本赤牛／冬季黑松露／千層馬鈴薯／蕈菇」，選用日本阿蘇火山高原放牧飼育的熊本赤牛，肉質勻稱少脂，清雅帶微酸，搭配外酥內嫩的法式千層馬鈴薯及蕈菇，現刨黑松露如雪花般飄落，深邃香氣慢慢散發；甜點加贈應景咕咕霍夫（Kouglof），兼具麵包蓬鬆與蛋糕綿密感，為耶誕饗宴畫下句點。耶誕套餐於12月24日晚餐、25午餐及晚餐限定供應，4680元起共9道料理，另招待一杯氣泡紅酒。加購餐酒搭配，酒精飲料3杯1180元、5杯1980元；無酒精飲料3杯980元、5杯1480元。

義式料理餐廳老爺小花園於12月20日至25日推出耶誕套餐，主廚以海鮮為食材烹製開胃前菜鱈場蟹肉餅、丁香魚紅酒醋生菜沙拉、番茄橄欖佛卡夏、蛤蜊巧達濃湯、主菜「美國老饕牛排＆老虎蝦干貝佐明太子醬」、「香煎鰈魚菲力佐番茄香料醬」、「爐烤春雞佐野莓醬」三選一。

香煎鰈魚搭配特調香料番茄醬汁，多種香料襯托魚肉鮮美。（老爺小花園提供）

餐點內容包括「鱈場蟹肉餅」，晶瑩鮭魚卵與鮮甜鱈場蟹交織節慶奢華，義式青醬與香料番茄醬酸甜濃郁，勾勒出鮮甜海味；「丁香魚紅酒醋生菜沙拉」以翠綠生菜點綴小番茄與紅甜椒，鹹鮮丁香魚佐醋漬紅洋蔥，最後淋上紅酒油醋醬，風味酸鮮；「番茄橄欖佛卡夏」以外酥內軟的佛卡夏，鑲嵌風乾番茄的與黑橄欖，風味質樸；「蛤蜊巧達濃湯」蘊含蛤蜊與蔬菜，每一勺都充滿海味，搭配手工義式麵包棒，更添節慶暖意。

爐烤春雞將春雞以香料醃製爐烤至外皮酥香，肉質細嫩。（老爺小花園提供）

主菜三選一，分別為「美國老饕牛排＆老虎蝦干貝佐明太子醬」，嚴選美國肋眼上蓋老饕牛排，佐琥珀牛汁，香煎老虎蝦與日本生食級干貝佐明太子醬，口感彈牙鮮甜，搭配烤栗子南瓜、小農迷你胡蘿蔔，甘美清甜滋味平衡味蕾。售價1888元。「香煎鰈魚菲力佐番茄香料醬」將鰈魚香煎，搭配特調香料番茄醬汁，多種香料襯托魚肉鮮美，綜合時蔬及草本氣息增添暖香，售價1588元。「爐烤春雞佐野莓醬」，將春雞以香料醃製爐烤至外皮酥香，肉質細嫩，搭配迷你紅皮洋芋、孢子甘藍與時蔬，佐綜合莓果醬，鮮活果酸與甜味帶來明亮尾韻，售價1388元。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

