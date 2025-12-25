耶誕節打工別虧大！12/25恢復國定假日、學生族打工應領雙倍薪

〔記者李靚慧／台北報導〕今(25)天是耶誕節，許多民眾與家人、朋友聚餐歡慶假期，但也是不少年輕學子在餐廳、百貨打工的高峰期。隨著「紀念日及節日實施條例」修訂公告，今「行憲紀念日」已正式恢復為國定假日，提醒打工族，今天老闆必須給「雙倍薪」；明年的「小年夜」要上班，也同樣有加倍工資可領。

以今(114)年最低工資時薪190元為例，若學生今天排班出勤4小時，原本可領取領取工資760元(190元ｘ4)，但因行憲紀念日恢復為國定假日，雇主應額外加給760元(190元ｘ4)，因此總共可領1,520元。

廣告 廣告

今年修訂並公告實施的「紀念日及節日實施條例」，增訂小年夜(農曆除夕前一日)、勞動節(5月1日)、教師節(9月28日)、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日(10月25日)及行憲紀念日(12月25日)共計5個放假日，根據《勞動基準法》第37條，內政部所定應放假的紀念日均應休假。第39條規定，國定假日雇主應依法給假並給薪，雇主經徵得勞工同意於休假日工作，工資應加倍發給。

對兼職的學生打工族而言，國定假日、春節等連續假期前後，正是打工市場最缺人手、最佳賺外快的時機，不過，根據台灣勞工陣線長期觀察，這也是許多雇主違反勞基法情形最嚴重的期間，特別是「批發及零售業｣、「住宿及餐飲業」及「支援服務業」等違法大戶，經常讓勞工超時加班，卻又未給足加班費。

今日12月25日行憲紀念日已變更為國定假日，勞動部提醒，原約定的工作日如果遇到國定假日，勞工不用出勤，工資照給；雇主徵得勞工同意出勤，8小時以內部分，工資「加倍」發給。如果工作超過8小時的部分，加班在2小時以內，按平日每小時工資額加給3分之1以上；再加班在2小時以內，按平日每小時工資額加給3分之2以上。

相關新聞請見

明年春節加班費變厚了！小年夜納國定假日 、「雙倍薪多領1天」

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

明年春節加班費變厚了！小年夜納國定假日 、「雙倍薪多領1天」

年薪300萬元起跳！這13種工作「經常缺人」 聽起來枯燥卻超高薪

黃仁勳身旁神祕女子是誰？美媒點名再爆最大客戶晶片偷渡內幕

