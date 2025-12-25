即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導

耶誕節全台冷颼颼！氣象署預報員賴欣國今（25）早說明，今明兩天受大陸冷氣團影響，各地氣溫均明顯下降；預估到週六（12月27日）以後，溫度才會緩慢回升，但下週又會有一波較弱的東北季風，屆時北台灣氣溫又可能下降。他表示，今晚以後溫度仍會有明顯降幅，今晚至明晨可能是最低溫的期間，北部、中部、宜蘭等地，可能只剩12至14度；南部及花東低溫則約14至16度；多地海拔3000公尺以上的高山可能下學。

賴欣國說，今日白天的各地氣溫已有明顯下降。中部及花東大約只剩18至21度、南部還有22至24度，但這些地區，入夜後的溫度均會明顯下降；中部以北及宜蘭等地，大約也是在晚上至清晨之間，將出現最低溫度。他進一步指出，估計至週六以後，隨著大陸冷氣團減弱，各地氣溫將會稍微地緩慢回升；但下週又有新一波較弱的東北季風，估計又將影響北台灣溫度。

從衛星雲圖來看，賴欣國表示，目前台灣附近的雲量偏多；特別是北台灣地區雲層偏厚，所以北部地區有降雨情況。中南部雲量雖然也稍微偏多，但仍能偶爾出現透光的狀況。目前主要的降雨區域，大約就是北台灣地區，受到底層的東北季風、從華南進入的水氣等影響，目前桃園以北、基隆北海岸、大台北及宜蘭等地，都有明顯降雨情況。

快新聞／耶誕節晚上出門注意！入夜後「氣溫雪崩式下滑」 最冷時間點曝光

氣象署預報員賴欣國說明近期天氣狀況。（圖／民視新聞）

回到外界關注的降溫狀況，賴欣國強調，從今天白天以後，氣溫就有明顯下降；今晚到明天清晨，溫度是相對最低的時刻。最低溫雖在北部，但中南部及花東也有明顯降溫。明天之後，依舊受大陸冷氣團影響，所以賴欣國說，北台灣一整天的氣溫仍偏低，還是只有約15至16度；中南部及花東也是偏冷，中部大約18至20度、南部高溫也僅會落在21至22度。

但他也說，隨著冷氣團於週六後減弱，整體溫度趨勢將緩慢回升；但要特別留意的是，中南部地區無論週六、週日或下週一，日夜溫差都偏大，民眾應該特別留意。另，下週二雖有一波較弱的東北季風來臨，但賴欣國表示，對中南部的影響相對不大，僅有北部氣溫會些微下降。

他另再次提醒，位於迎風面的北部及東部地區、中南部山區，今天都可能出現零星或局部降雨。特別要留意基隆北海岸、大台北山區、還有宜蘭地區，一整天的降雨時間都會比較長，甚至可能出現局部較大雨勢。

另，也由於今明兩天又冷、水氣偏多，所以賴欣國預估，中部以北、宜蘭花蓮3000公尺以上的高山，都很有可能降雪；甚至較靠近北部或宜蘭的山區，只要水氣與氣溫條件配合得宜，2000公尺以上的海拔，就有可能出現局部結冰、或是降雪的情況。因此他呼籲，今明兩天要前往山區賞雪的朋友，應特別留意路面濕滑的情況。

至於週六以後，賴欣國則表示，不僅冷氣團逐漸減弱、水氣也會跟著減少，可能降雨範圍將限縮至桃園以北、東部地區、新竹以南山區等。

原文出處：快新聞／耶誕節晚上出門注意！入夜後「氣溫雪崩式下滑」 最冷時間點曝光

