即時中心／潘柏廷報導

耶誕節今（25）日登場，不少人會趁著放假期間逛街、吃飯，而中央氣象署下午4時48分針對5縣市發布低溫特報，而新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署說明，受到大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今日下午至明日上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫區域方面，新北市持續10度左右或以下氣溫發生的機率，氣象署發布非常寒冷的「橙色燈號」；另桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，氣象署也發布寒冷的黃色燈號。

廣告 廣告

對此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。





快新聞／耶誕節晚間好冷！5縣市低溫特報 新北恐跌破10度

5縣市低溫特報。（圖／擷取自氣象署官網）









原文出處：快新聞／耶誕節晚間好冷！5縣市低溫特報 新北恐跌破10度

更多民視新聞報導

TPASS等補助卡關！總預算仍未審 卓揆盼：行政立法充分合作

泡澡請注意！日本研究發現冬季入浴猝死的案例漸多

耶誕節濕濕冷冷！3縣市大雨特報 一路下到晚上

