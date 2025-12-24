耶誕節最棒的禮物 「長腿叔叔」陳文田豪捐400萬交通車助向上國中棒球夢

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市立向上國中棒球隊在今年耶誕節前夕，收到了一份重量級的禮物。長期支持球隊的「長腿叔叔」台灣理財通總經理陳文田，親手將一輛價值400萬元的球員專屬交通車贈予學校。這輛嶄新的巴士不僅改善球隊長年征戰各地的交通需求，更承載著一份延續8年的溫暖守護，讓小球員們驚喜直呼：「這是最棒的耶誕禮物！」

這段動人的緣分始於2019年。當時陳文田總經理偶然結識了教練鍾昆龍，得知球隊中許多孩子家境艱困，甚至面臨繳不起餐費、被迫放棄夢想的困境；而鍾教練為了守住孩子們的打球機會，甚至不惜變賣自己的金項鍊來籌措經費。這份對教育與球隊的熱情，深深打動了陳文田，讓他決定化身「長腿叔叔」，從贊助餐費開始，一路加碼改建球員浴室、提供訓練器材與經費，成為孩子們最堅實的後盾。

在社會愛心的灌注下，原本默默無聞的向上國中棒球隊開始展露頭角。表現一年比一年亮眼。獲得贊助僅3年，便搶進全國聯賽8強；今年更是不負眾望，勇奪「114學年度國中棒球運動聯賽軟式組全國冠軍」。

《圖說》台灣理財通總經理陳文田（左四）捐贈一輛400萬元的球員專用交通車，提供向上國中球隊使用。

陳文田今年更是全程參與球隊的每一場聯賽，在烈日下與孩子們一同吶喊。他感性地分享，企業經營的真諦在於「陪伴人成長」，他要讓孩子們知道，這份支持不會隨比賽落幕而消失，而會像這輛車一樣，陪伴他們踏穩人生的每一步。

校長黃智暘特別感謝台灣理財通多年來的支持，尤其此次捐贈價值400萬元的交通車，對球隊移動的安全性與訓練穩定性有極大助益。鍾昆龍教練也坦言，有了專屬車輛，球員在外出比賽時能更妥善保留體力，專注力也明顯提升。對小球員而言，這輛車不只是代步工具，更是夢想的領航員。

校長黃智暘表示，未來將持續結合社會資源深化體育與品格教育，讓這份溫暖的陪伴力量，繼續在球場內外發光發熱。