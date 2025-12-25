耶誕節最狂同框！馬東石曬GD合照 網驚：還以為AI照

GD（右）與馬東石一同慶祝耶誕節。翻攝IG@donlee

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）的聖誕節，竟然是和「最強大叔」馬東石一起過！馬東石今（25日）在IG曬出與GD一起戴著耶誕帽，一同歡度佳節的照片，兩人同框的組合，讓網友超意外，驚呼：「沒想到馬東石身邊竟然是GD！」

照片中，馬東石戴著耶誕派對帽露出燦爛笑容，超魁梧體格搭配可愛姿勢，反差感瞬間拉滿；站在一旁的GD則戴著附有聖誕老人玩偶的帽子，雙手托腮、撒嬌賣萌，甚至還學著馬東石擺出拳擊pose，可愛指數直接破表。

GD（右）站在馬東石身旁，興奮到模糊。翻攝IG@donlee

GD（右）與馬東石拍下同框合照。翻攝IG@donlee

GD（右）學著馬東石做出打拳動作。翻攝IG@donlee

GD也在他的IG限動分享聚會的照片及影片，引來網友瘋狂留言，驚呼「這個組合太犯規！」、「還以為是 AI 合成照。」、「兩個人都是可愛擔當。」、「根本是最棒的耶誕節禮物。」引發熱烈討論。

BIGBANG 20週年即將來臨

GD變裝成聖誕老人送上祝福。翻攝IG@xxxibgdrgn

馬東石近來獻出出道21年的綜藝班底首秀，在Disney+拳擊實境秀《拳王爭霸》，發揮30年拳擊館館長的經歷。GD則剛結束世界巡演，並同步為明年的BIGBANG出道20週年做準備，讓粉絲十分期待。



