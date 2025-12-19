耶誕節未到「先寒假」！8校放最長65天 大學生開心：要出國

全台八所大專院校今天迎來寒假前最後上課日，將展開長達65天的寒假，比耶誕節還早開始。包括台大、政大、清大等校的學生紛紛表達期待，許多人計劃出國旅遊。然而，研究生們卻因需要持續到校做實驗而對長假感到無感。為了鼓勵學生有效運用假期時間，多所學校首次推出寒假課程，台大已有超過2000名學生報名選課，台科大和台北大學也分別提供特色課程和自主學習計畫，協助學生充實假期。

114學年度全台有12所大專院校實施一學期16週制度，其中8所包括台大、台科大、師大等學校的寒假長達65天，12月19日為最後一天上課。面對這史無前例的長假，學生們反應不一。有台大學生興奮地表示可以出國玩或參加系上營隊，但也有學生因期末考臨近而無暇思考假期規劃。一位台大學生坦言，目前考試壓力較大，完全沒有心思考慮放假的事情。

對研究生而言，長假並不意味著完全的休息。一名台大研究生表示，研究生基本上沒有寒暑假之分，假期期間仍需到學校進行實驗，因此對於這次長假並無特別感受。為了讓學生能夠有效利用這段時間，台大首次在寒假期間開設課程，總計提供41門課程，其中包括熱門的Python商管程式設計等，為期七週，且在校學生不需額外繳交學分費。

台大研究生協會會長莊智程指出，同學們對寒假課程的修課意願非常高，課程性質多元，包含許多通識課程，且寒假課程的學分可認列至上學期或下學期，這也是學生踴躍報名的原因之一。除了台大外，台科大也規劃了三門熱門課程，包括投資理財實務、愛情心理學及體育課。

愛情心理學教授許碩驛表示，他們開放了50名同學的名額，短短一兩週內就有32位同學願意在寒假修課，對第一屆推行的寒假課程而言，學生參與度非常踴躍。此外，台北大學則鼓勵學生進行自主學習，提供相關學習文件，並鼓勵學生組隊向指導老師提出自主學習課程計畫。各校透過推出多元的寒假課程，幫助學生更有意義地運用這段長假時間。

