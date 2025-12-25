即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（25）日針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。天氣風險公司分析師林孝儒則在臉書指出，今明兩日台灣將受大陸冷氣團影響，而入夜後降溫更明顯，預測北部至東部氣溫約14-18度、近山區可降至10-13度、中南部約14-21度、局部平地清晨亦可能下探12–13度，並預估這波冷空氣與低溫將持續到週六清晨。

林孝儒在粉專「天氣風險」表示，今明兩日台灣將受大陸冷氣團影響，東北風速偏強、環境水氣增多。預測北部至東部為陰有短暫陣雨天氣；中南部平地多雲為主、山區局部陰有短暫陣雨。

同時他說，迎風北海岸至東北部因地形作用，降雨機率較高、雨時較長，累積雨量最多，外出請注意雨時視線與路況。氣溫方面，隨冷空氣逐步南下，入夜後降溫更明顯。預測北部至東部氣溫約14-18度，近山區可降至10-13度；中南部約14-21度，因水氣較少、受輻射冷卻效應影響，局部平地清晨亦可能下探12–13度。

話鋒一轉，林孝儒指出，這波冷空氣與低溫將持續到週六清晨。週末隨冷氣團減弱、水氣減少，各地氣溫回升：北部至東部氣溫約16-20度，中南部氣溫約16-24度，但受輻射冷卻影響，平地仍有14-15度低溫機會，體感仍有寒意。迎風北部至東部的降雨現象也將略有趨緩些。

林孝儒也說，下週一至下週三台灣以偏東風或弱東北風為主，水氣不多、天氣相對穩定；預測各地普遍為晴時多雲天氣，僅迎風東部有局部地形降雨。預測北部至東部高溫約21-24度，低溫約18度；中南部高溫約25-29度，低溫約18-20度，整體氣溫在此冬季來說算是相對偏暖，不過須留意輻射冷卻導致夜晚清晨有較顯著的低溫現象，日夜溫差仍大。

另，林孝儒初步研判，至元旦上半天維持相對穩定天氣；元旦下半天起可能有鋒面通過、東北季風再增強，後續幾天不排除較強冷空氣南下的機會，屆時天氣再轉不穩定外，降溫幅度將更為顯著，時程與強度仍有不確定性，未來值得持續觀察。

最後林孝儒提醒，這幾天受冷氣團影響，氣溫偏冷，請務必做好保暖，家中若有長者、心血管疾病患者更要留意；北部及東部外出記得的攜帶雨具外，本波冷氣團由於水氣較多，預測海拔3千公尺以上及中北至東北部海拔2千公尺以上的山區將有局部降雪或冰霰機率，前往山區亦要留意行車安全或道路管制資訊。





原文出處：快新聞／耶誕節注意保暖！冷氣團發威數據曝 粉專：持續至「這日」

