耶誕節濕濕冷冷！3縣市大雨特報 一路下到晚上

即時中心／廖予瑄報導

耶誕節濕濕冷冷！中央氣象署在今（25）日下午2時30分指出，受到東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區今日下午到晚間，都有局部大雨發生的機率，並針對3縣市發布大雨特報。提醒民眾，外出時記得攜帶雨具。

氣象署指出，受到東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，並將從下午持續到今晚。

受大雨影響，氣象署也針對基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區；宜蘭縣宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉；新北市淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區等地，發布大雨特報。

氣象署提醒，民眾外出時記得攜帶雨具，注意行車安全。

