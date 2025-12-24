生活中心／陳妍霖 曾宸洛 宮仲毅 新北報導

由知名導演「馮凱」親自操刀的最新八點檔大戲，才剛上映，就創出收視冠軍，其中，劇中演員「胡鴻達」特別在耶誕節前夕，號召「宮美樂」、藝人王瞳等，到新北三峽鴻欣護理之家做公益表演，希望讓養護之家的長輩也能感受到滿滿的愛。

「上車囉！」才剛參加完八點檔大戲、收視冠軍慶功宴，劇中演員''宮美樂''趕到新北三峽護理之家，和藝人王瞳大跳''上車舞''，讓現場氣氛嗨翻。

耶誕節獻愛！ 胡鴻達號召王瞳等藝人公益表演（圖／民視新聞）長輩們個個笑開懷，耶誕節前夕，八點檔戲劇演員「胡鴻達」號召藝人朋友到護理之家公益表演，希望讓養護之家的長輩，也能感受到滿滿的愛。

演員胡鴻達表示，「我媽媽中風14年，所以非常了解病人跟家屬的苦難，還有他們辛苦的地方以及壓力，所以在今天聖誕夜的前夕，希望可以帶給這些長者一些舒緩一些的壓力，跟他們心中的苦悶」。

藝人們連番上場，還有二胡表演，一起投身公益，讓原本沉悶的養護機構，一秒變歡樂。

演員宮美樂表示，「這邊很多爺爺奶奶認出我們都是因為八點檔，然後他們的日常就是喜歡看我們演戲，我覺得這也是支持我們會想繼續演戲很大很大的動力」。

藝人王瞳也說，「戲一殺青的隔天的第一份工作，就是來見見爺爺奶奶，我覺得超級有意義的，可以繼續陪伴這些爺爺奶奶」。

王瞳接演的八點檔戲劇，23號迎來完結篇，接下來會不會在新戲現身尬一角？也讓所有觀眾相當期待。

