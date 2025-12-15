耶誕節轉運了！5星座財運回魂 第一名「有望加薪」再獲意外之財

下週四（25日）即將迎接耶誕節。（示意圖／photoAC）

下週四（25日）即將迎接耶誕節，塔羅牌小孟老師透露，5星座在聖誕節前後財運回魂，尤其第一名很有可能得到家人給予的意外之財或昂貴禮物，在工作上也能得到老闆與主管賞識，有望獲得加薪機會。

第五名、牡羊座

牡羊座在聖誕前夕工作與財運上積極進取，並會想辦法拓展賺錢機會跟領域，努力值得嘉許又有不錯的運氣，財運良好再加上個人努力，能得到好成績。聖誕節也會有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景。在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，或是讓事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，會有好運氣。

第四名、雙魚座

雙魚座在聖誕節的好運氣來自過去替自己儲蓄的習慣，或投資儲蓄相關的項目，這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利。正財方面，很適合在聖誕節做新的目標規劃，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業準備斜槓人生，都會有好收入。這段時間可以邊經營副業邊認識人脈，容易遇到事業上的貴人。

第三名、射手座

射手座在聖誕節會有種煥然一新的感覺，過去讓人煩躁的事情漸漸告一段落，若想要轉換跑道，也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息。工作上會有被挖角的可能，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受。投資方面，過去做的投資會有好回報，在聖誕節也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢。

第二名、獅子座

獅子座在聖誕期間工作運勢非常好，能發揮領袖氣質，主導大家往好的方向前進；對於過去太頹廢的獅子，現在運勢好轉，自然會重新振作。若能努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給予更好的資源或機會，可以說是努力就有回報。若前幾個月已經認真打拼，在聖誕節到來時，會有坐享其成的好運氣。

第一名、金牛座

金牛座的家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的意外之財或昂貴禮物，建議跟家人好好相處。工作上的勇往直前和努力不懈，做業績的人會有好成績，就算公司出問題，還是能得到老闆與主管賞識，很有可能有加薪機會。投資方面，因為穩定操作，也懂得避開風險，可以積少成多聚沙成塔，屬於穩穩賺的類型。

