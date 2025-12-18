耶誕節迎新國門！桃機「第三航廈北廊廳」12/25 正式啟用

記者李育道／台北報導

北登機廊廳12月1日試營運至今目前已進入第三週。（圖／記者李育道攝影）

桃園機場第三航廈預計2027年底完工啟用，其中，北登機廊廳12月1日起試營運，交通部規劃將於12月25日正式營運，並於當日下午2時於候機區舉行啟用典禮，試營運期間收集的意見都將在啟用前調整到最好。

北廊廳今年9月率先完工，12月1日先行試營運，目前已邁入第三週，旅客普遍回饋候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，整體滿意度超過4.5顆星。北廊廳全長738公尺，自第二航廈D10往後延伸，登機門編號D11至D18，設有8個雙走道靠橋停機位，每年提供580萬人次服務能量。

陳世凱今日指出，目前北廊廳入境動線整體順暢，3座電扶梯對於疏運人潮已有不錯效果；針對需要輪椅或行動不便的旅客，也設有2部大型電梯可供使用。由於現階段仍屬試營運，無論是使用北廊廳的旅客、航空公司或機組員，若認為動線、指標或服務仍有可優化之處，都可提出意見，相關單位將在12月25日正式啟用前調整到最佳狀態。

北廊廳全長738公尺，自第二航廈D10往後延伸，登機門編號D11至D18，設有8個雙走道靠橋停機位，每年提供580萬人次服務能量。（圖／記者李育道攝影）

陳世凱日前也曾表示，北廊廳是第三航廈建設的重要階段性成果，更是向國際展現台灣新門面的關鍵時刻。試營運期間所累積的實際經驗，將成為後續優化的重要參考依據，他也呼籲各界踴躍提供回饋，持續協助改善北廊廳各項細節，並請桃園機場公司為年底前的正式營運啟用做好萬全準備。

桃機公司說明，第三航廈未來整體可容納4,500萬人次旅客，目前空側北側已開放8個大型登機門，未來南側將再增加8個，另包含靠華航側的5個登機門及6個遠端登機門，整體空側可支撐約2,000萬人次旅客量。待第三航廈全面完成後，桃園機場整體年容量可望提升至約8,200萬人次。

