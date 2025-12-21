耶誕節金星入摩羯！12星座運勢出爐 射手有利談薪資、牡羊工作被看見

篠安老師分享12星座一周運勢。（示意圖／Pixabay）

星座專家筱安老師透露，本週即將在今天（21日）遇上太陽進入摩羯座，下週四（25日）則是遇到金星進入摩羯座，重點將會放在現實、責任、長期規劃、關係的穩定度與價值感。她也特別分享12星座本週運勢。

牡羊座

本週太陽將進入事業領域，工作責任感相對明顯加重，相對也容易被看見、被要求。雖然壓力上升，但只要願意穩住節奏，就能累積實力。人際方面與上司互動改善，適合談合作、爭取資源。感情上重實際勝過激情。

金牛座

本週適合為未來做長期規劃，無論是學習、旅行或人生方向，都開始變得務實。太陽進摩羯讓你更清楚「值不值得投入」。25日後金星帶來貴人與好消息，感情上容易被成熟可靠的人吸引，遠距或理念型關係有進展。

雙子座

本週情緒與金錢議題浮上檯面，可能需要面對分配、責任或承諾問題。太陽進摩羯提醒你別再模糊帶過。25日後金星進入深層關係宮位，適合談清楚界線與需求，感情與合作都走向務實與穩定。

巨蟹座

本週太陽進入對宮領域，人際與伴侶關係成為焦點，需要更多溝通與現實考量。25日後金星也進入對宮，關係氣氛轉為柔和，有利修補、承諾或重新定位彼此角色。單身者容易遇到成熟型對象，關係不再只是情緒連結。

獅子座

本週生活重心回到日常與健康，太陽進摩羯讓你開始檢視工作效率與身體狀態。25日後金星進入工作宮位，職場人際改善，也適合調整作息、培養長期好習慣。感情偏向低調務實，重陪伴勝過浪漫。

處女座

本週太陽進入戀愛與創作領域，讓你更認真看待喜歡的事與關係。25日後金星加持，魅力與好感度上升，適合表達心意、經營穩定互動。這是一段「慢慢來但走得久」的能量週，務實反而更迷人。

天秤座

本週的焦點將回到家庭、內在安全感與長期基礎。太陽進摩羯讓你開始思考安定與責任。25日後金星進入同一宮位，家人互動改善，也適合整理空間、修復情緒。感情需要實際陪伴，說到做到比甜言蜜語重要。

天蠍座

本週太陽進摩羯讓你說話更謹慎、思考更務實，適合處理合約、溝通與重要決定。25日後金星進入溝通領域，人際氣氛變得柔和，有利談心與化解誤會。感情上適合慢慢確認，不急著下結論。

射手座

本週太陽將離開命宮領域，重心轉向金錢與價值感，你會開始更在意實際回報。25日後金星進入財務宮位，有利談薪資、報價與長期收入規劃。感情上希望關係是「有未來的」，不再只追求感覺。

摩羯座

本週太陽正式進入本命領域，新一年的能量慢慢展開，會更清楚自己的方向與責任。25日後金星也進入摩羯，魅力與好感度提升，適合重塑形象、經營關係。感情與人際走向穩定、實際與長久。

水瓶座

本週適合放慢腳步，太陽進摩羯讓你更需要休息與整理內在。25日後金星進入潛意識宮位，舊情緒或過往關係可能浮現，適合療癒與放下。感情不宜操之過急，先照顧好自己。

雙魚座

本週太陽進入社群與願景宮位，讓你開始思考未來藍圖與人脈方向。25日後金星帶來朋友支持與團隊好運，適合合作與經營社交。感情可能從朋友中慢慢發展，重信任與長期感。

