耶誕節開運5招！「3生肖飾品」點亮好運氣 送禮、聚會更棒

記者高珞曦／綜合報導

耶誕節即將到來，許多人會在周邊擺放飾品增添節慶氣氛，這天也是開運好日子，民俗專家楊登嵙指出，好好運用這些裝飾品進行5大開運法，不只能開心過節，還能在新的1年到來之前求個好彩頭！

民俗專家楊登嵙表示，耶誕節這天可以進行5大開運法，讓自己和親友多沾好運。（示意圖／取自pexels）

1、燈光開運

多用暖色系燈光裝飾耶誕樹、耶誕花圈，或是用閃爍的彩燈，讓氣氛更有活力、更溫馨浪漫。可選擇紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系燈光，且不可全部都是白色、藍色等冷色系。冷色系代表著冷漠、無情，在地理風水學上不利於人際關係，運勢不開。

廣告 廣告

2、飾品開運

2025乙巳木蛇年，生肖蛇、雞、牛為三合，在耶誕樹上多放這3種動物外形的裝飾品，和其他配件一同展示，代表喜氣、豐收和希望。可將耶誕樹放在大門玄關位置，多多吸收好運氣。

3、衣服開運

天氣寒冷，五行喜火調候，「火」的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟的衣物，讓自己心情也亮起來，開心的人神采飛揚，好運氣就跟著來。

4、聚會開運

耶誕節當天不妨邀請親友到家中小坐，適當聚集人氣，讓心中情緒得以宣洩，也能幫助內心充滿溫暖，利於提升運氣。

5、送禮開運

耶誕節選擇好禮物送給家人、朋友們，不僅可使對方心生愉悅，增進彼此之間的感情，有送才有得，未來能為自己帶來一些好運。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

台中警界出大事！女偵查佐嗆「在盧秀燕腦門開3槍」遭逮

回天乏術！台中女「16樓墜下」陳屍防火巷

從製麵機械到國際伴手禮 臺中松園食品翻轉傳產、打響在地品牌力