耶誕節限定甜點「奶油蘋果糖」爆紅 專家示警：1顆熱量等於3碗飯

大陸一款名為「奶油蘋果糖」的耶誕節限定甜品，近日在網路迅速走紅，成為不少年輕人互相贈送、拍照打卡的「社交禮物」。不過，有消費者在嘗鮮後表示，這款糖果不僅「有點黏牙」，而且口感「偏甜偏膩」，引發對健康影響的討論。

《羊城晚報》報導，南京市第一醫院臨床營養科副主任戴春指出，一顆奶油蘋果糖的熱量約為300至400千卡，相當於兩到三碗米飯。若要消耗這些熱量，至少需要一小時左右的中等強度運動。她提醒，這類高糖高脂食品不宜頻繁食用。

專家特別指出，三類人群需格外謹慎，首先是糖尿病、高血脂等代謝性疾病患者；接著為消化功能較弱的老人與兒童；最後則是正在進行體重管理的人群。

醫生表示，目前市面上的奶油主要分為植物奶油與動物奶油。植物奶油在加工過程中可能產生反式脂肪酸，長期攝入不利於心血管健康，還可能增加糖尿病風險；動物奶油雖營養價值相對較高，但脂肪含量同樣偏高，過量食用易導致肥胖。

戴春提醒，即便是動物奶油也需控制攝入量。根據《中國居民膳食指南（2022）》，飽和脂肪酸攝入量不應超過每日總能量的10％，消費者在追逐網紅美食時，更應關注健康與營養平衡。

