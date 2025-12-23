耶誕節難過！ 「大氣河流」接力襲加州 本週恐降半年份雨

美國加州民眾，可能無法好好度過耶誕假期了。因為一系列的「大氣河流」接連襲擊加州，部分地區已經出現洪水災情。像是加州北部的【雷丁市】，就在短短24小時內，降下一個月份的雨量。而且美國氣象單位預測，到週末為止，加州甚至可能降下半年份的雨。

美國加州遭遇一系列「大氣河流」接連襲擊，導致各地發生洪災。(圖／達志影像美聯社)

加州部分地區在過去幾天已經降下超過200毫米的雨量，而更嚴峻的挑戰還在後頭。根據ABC News的報導，另一波被稱為「鳳梨快車」的大型「大氣河流」將於當地週二侵襲加州。一位居民表示，這情況十分瘋狂，她從未見過如此嚴重的狀況。

CNN氣象主播Derek Van Dam指出，洛杉磯在一週內可能降下相當於兩個月到近半年的雨量。他警告這可能導致突發性洪水、土石流、山體滑坡和落石，再加上接下來幾天的持續降雨，今年聖誕節對該地區而言恐怕不太好過。

美國國家氣象局已發出警告，預計加州本週將持續降雨，天氣要到週日才會逐漸穩定。更令人擔憂的是，強降雨將伴隨高達128公里的強風，可能帶來更大威脅。

舊金山的情況同樣嚴峻，週六發生的大規模停電至今仍有數千戶家庭無電可用。面對即將來襲的風暴，舊金山市長已經呼籲市民做好一切防災準備。

