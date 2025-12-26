耶誕節難過！美加州「大氣河流」風暴襲擊 釀3死、10萬戶停電

美國加州自耶誕節前夕起遭受強大「大氣河流」風暴襲擊，連日豪雨引發嚴重的洪水與土石流災情。根據地方官員統計，截至25日耶誕夜當晚，全州已確認有3人因風暴相關事故喪生。洛杉磯郡部分地區降雨量高達270毫米，導致主要道路封閉並引發多起救援行動。加州州長紐森（Gavin Newsom）已於24日宣布洛杉磯及南加州多個郡進入緊急狀態，警告居民這場風暴不容小覷。

美國加州遭受強大「大氣河流」風暴襲擊，連日豪雨引發嚴重的洪水與土石流災情。 （圖／《美聯社》）

根據《BBC》報導，這場在一年中交通最繁忙時刻來襲的風暴，是由多個從熱帶地區帶來大量水氣的大氣河流所組成。截至25日晚間，全加州約有10萬戶家庭因風暴斷電。美國天氣預報中心發出警告，全州可能出現多起「閃電洪水」，且由於許多溪流水位暴漲，恐將進一步波及大型河流。

廣告 廣告

據報導，這場風暴已造成多起令人心碎的死亡事故。在聖地牙哥，一名64歲男子於24日早晨被倒塌的樹木砸中身亡；在北加州雷丁，一名74歲男子在受困車內等待救援時，因洪水無情灌入而不幸喪生；而在門多西諾郡，一名70多歲女性在州立公園被巨浪捲入大海中罹難。此外，舊金山灣區測得風速超過每小時161公里的強陣風，導致維安難度大幅增加。

南加州的阿爾塔迪納地區則因年初森林火災緣故，導致該區域土壤吸水力降低，引發了嚴重的土石流災情。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也同步宣布緊急狀態，強烈敦促正值耶誕假期出行的民眾避開危險路段。目前聖博納迪諾郡部分地區已發布強制撤離令，氣象預報顯示這場豪雨災情恐將持續至26日。

延伸閱讀

台股收盤再創高！記憶體「一哥」換人 單周漲幅飆破3成

明年全球權力重塑關鍵年！美前外交官點名七大關鍵議題 台灣入列

CNBC：輝達同意200億美元收購AI新創公司Groq