耶誕節風暴襲加州 豪雨引發洪水土石流

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）耶誕節一系列風暴侵襲美國加州，豪雨在南加州野火肆虐過的地區引發洪水和土石流警報，預計暴雨和強風將持續到明天。

法新社報導，在被稱為「鳳梨快車」（Pineapple Express）的「大氣長河」（atmospheric river）驅動下，大量水氣從夏威夷被帶到美國西岸，預計將在幾天內為加州帶來數個月的降雨量。

美國國家氣象局（NWS）今天稍早預測，包括美國第二大城洛杉磯在內的南加州地區，正面臨超大豪雨的風險。

氣象局警告，一道「寬廣的水氣帶」今天將在加州產生大雨。

氣象局表示：「可能會發生多起洪水事件。此外，許多溪流可能泛濫，並可能波及較大的河川。洪水可能在近期遭遇火災的區域或附近引發土石流。」

氣象局預測，降雨將持續到明天。

儘管南加州部分地區今天在下一波濕冷天氣到來前，降雨稍有停歇，但國家氣象局警告，部分地區可能會出現時速高達88.5公里的陣風。

加州當局已在包括洛杉磯郡（Los Angeles County）在內的數個郡宣布進入緊急狀態。

洛杉磯郡官員今天在社群平台X上表示：「我們還沒脫離險境。洛杉磯郡各地持續降雨，使得道路、水道和防洪渠道極其危險。今天外出前請檢查路況。」

預報員表示，豪雨從昨天開始侵襲南加州，部分社區在第一波風暴中就已記錄到25.4公分的降雨量。

據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，至少有3人在與風暴相關的事件中喪生，其中包括1名被倒塌樹木砸死的男子。

與洛杉磯相鄰的聖伯納地諾郡（San Bernardino County）當局告訴法新社，他們今天正在努力疏導洪水。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在北加州，一股危險的風暴今天清晨在舊金山灣區發展，當局已發布洪水緊急警報。

今天中午過後不久，國家氣象局舊金山分部警告，聖克魯斯（Santa Cruz）附近的一場強烈雷暴可能會生成龍捲風。

氣象局也預測，一場冬季風暴可能會為加州東部邊界的內華達山脈（Sierra Nevada Mountains）帶來大雪。（編譯：李佩珊）1141226