耶誕糕點上桌 沉浸節慶氛圍

PUREBREAD耶誕水果麵包Panettone推出「經典水果」及「鳳琴醉莓」兩款口味。

歐美耶誕餐桌上除了必備的大餐，也少不了應景麵包糕點，國內各家麵包坊因應節慶到來，也紛紛推出相關節慶產品。

隨著佳節腳步將近，歐美耶誕餐桌的必備甜點Panettone，承載親友團聚的記憶。PUREBREAD BAKERY以續養經年的Panettone專屬天然酵母純手工限量製作，獻上「經典水果」、「鳳琴醉莓」兩款各具特色的Panettone耶誕水果麵包。「Panettone耶誕水果麵包」即日起接受預購，經典水果售價1280元、鳳琴醉莓售價1580元。12月1日前早鳥預購兩款組合，贈送6吋「蜂蜜巴斯克」1顆。蜂蜜巴斯克蛋糕質地綿密，奶香交織蜂蜜，為耶誕餐桌再添幸福甜香。

PUREBREAD耶誕水果麵包Panettone以兩種專屬天然酵母為基底製成。

PUREBREAD耶誕水果麵包Panettone「經典水果」口味。

PUREBREAD創辦人Jim表示，Panettone已跳脫節慶甜點，更為了耶誕節存在的儀式。品牌自成立便為Panettone培養天然酵母的傳統，非製作期間也持續每日餵養，酵母在時間中演化更圓潤的乳酸香。天然酵母的風味與活性深受麵粉、水質、環境影響，每顆菌種皆有獨特風味。

PUREBREAD為Panettone培養兩種專屬天然酵母，「液種」以白麵粉培養，帶有乳酸風味；「中種」則加入蛋與奶油，使麵糰擁有布里歐般的香甜柔軟質地。麵糰在製作過程中皆須精準控制時間與溫度，自培養麵糰即須耗時12至16小時，製作過程從培養、攪拌、塑形、烘烤到最後倒吊冷卻，每個Panettone均須約84小時製作時間。獨特工序產出的麵包體，同時具備蛋糕般的柔軟與麵包的彈性。金黃外殼包裹疏鬆長形氣孔，蓬鬆富彈性；天然酵母帶出的乳酸香氣與果香讓風味更濃郁。

PUREBREAD聯名KK ITTEKI SPIRITS鳳尾琴酒推出全新限定口味「鳳琴醉莓」。

早鳥預購兩款口味組合，贈送6吋「蜂蜜巴斯克」1顆。

PUREBREAD延續多年風味傳統的經典水果口味。精選糖漬橘皮、檸檬皮與葡萄乾等果乾以馬薩拉酒及君度橙酒浸潤三天，豐盈果香與酒香層次交織迷人韻味，撕開瞬間釋放甜美氣息。除了「經典水果」外，2025年特別以台灣代表性莓果桑葚和草莓為主角，融合KK ITTEKI SPIRITS鳳尾琴酒熱帶果香的清爽層次。草莓果乾切碎後以鳳尾琴酒輕浸，讓酒液中鳳梨、芒果、馬告等熱帶香氣均勻融入麵糰之中，同時搭配手工莓果醬與原粒桑葚果乾，保留果實口感與酸甜果韻。外層以白巧克力薄覆，點綴桑葚乾，讓冬季甜點與台灣水果個性並陳，是融合傳統與創新的節慶之作。

耶誕節將至，2025年三澧餐飲集團沿續經典之作，推出熱賣25年橙香巧克力蛋糕、法式栗子泡芙塔及2024銷冠香緹青蘋果戚風三款耶誕蛋糕。

三澧餐飲集團推出節慶「橙香巧克力蛋糕」，濃郁黑巧克力搭配西班牙瓦倫西亞夏橙糖漬橘皮，苦甜果香兼具。

橙香巧克力蛋糕是25年人氣款，濃郁黑巧克力邂逅西班牙瓦倫西亞夏橙糖漬橘皮，苦甜與果香並陳，比利時73％黑巧克力的質地，融合英式鮮奶油的細緻，交織出布朗尼與慕斯的口感， 6吋售價990元。

香緹青蘋果戚風，以沖繩黑糖手工熬製青蘋果餡，拌入糖漬青蘋果丁作為蛋糕夾層，釋放清新果香，外層包裹北海道四葉香緹乳霜，與蘋果內餡完美交融，最後灑上蜂巢焦糖脆片，增添酥香層次， 6吋售價990元。

香緹青蘋果戚風，以沖繩黑糖手工熬製青蘋果餡，拌入糖漬青蘋果丁作為蛋糕夾層。

法式栗子泡芙塔以香草籽奶油塔汁、滑順栗子慕斯、糖漬黃金栗子與灌滿栗子餡的泡芙層層堆疊。

法式栗子泡芙塔，嚴選法國PRESIDENT無鹽發酵奶油，手工反覆三次壓皮、三次長時間冷藏後烘烤成酥香塔皮。層層堆疊香草籽奶油塔汁、滑順栗子慕斯、糖漬黃金栗子與灌滿栗子餡的泡芙，最後在上層以苦甜巧克力刮片點綴， 6吋售價1100元。

三款耶誕蛋糕即日起至12月20日訂購，12月31日前取貨，於三澧餐飲集團旗下品牌MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、BELLINI CAFFÈ、MOLINO手作義大利麵、天吉屋、吉天麩羅等全台共51間門市共同販售，或於三澧LINE好友皆可線上付款訂購。

