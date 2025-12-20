耶誕約會戴口罩！明起東北風挾PM2.5襲台 空品亮橘燈

記者高珞曦／綜合報導

出門戴口罩！據環境部空氣品質模式模擬與監測，隨著2波東北季風增強，21日、24日將有東北風挾帶境外汙染物移入，台灣北部21日上午PM2.5小時濃度可能達50微克／立方公尺，且南部處下風區域，21日至25日空品達橘色提醒等級。

環境部預估東北季風21日增強期間，全台多地空品達橘色提醒等級。（圖／翻攝自環境部空氣品質監測網）

環境部表示，19日大陸上海至山東一帶的細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度達100微克至180微克／立方公尺（μg/m3），且因21日東北季風增強，環境部示警境外汙染物將跟著風勢南下台灣，影響空氣品質。

北部在21日清晨到上午時段，預估PM2.5小時濃度達40微克至50微克／立方公尺，並且汙染物持續往南，全台多地空品亮橘燈。

24日東北季風迎來第2波增強，將再挾帶境外汙染物來到台灣，各地空品可能再探橘色提醒等級，預計25日有機會降為普通等級。

