耶誕美食饗宴 幸福儀式感

記者李佩玲／綜合報導

耶誕節將至，搶攻節慶商機，業者紛紛推出各式應景美食饗宴，從純正義式美味的「義饗聖誕 浪漫盛宴」、主打手工烤製美味又暖心的「聖誕限定烤物」系列，到備齊澎湃海味與耶誕節慶美饌的「歲末海鮮饗宴」等，應有盡有，打造滿滿過節儀式感。

50樓Café自助餐廳 油脂豐潤 滿口鮮甜

新北50樓Café自助餐廳每年皆被評為遊城必訪美食地標，今年業者精選各式時令海鮮推出「歲末海鮮饗宴」，其中，日式餐檯由挪威空運來臺的極鮮鮭魚領軍，整尾現切取肉，化為最受歡迎的生魚片及炙燒握壽司，油脂豐潤，入口滿是鮮甜滋味；熱食區集結多國人氣料理，如「焗烤扇貝」、「西班牙海鮮飯」、「叻沙海鮮鍋」等，週五晚餐、週六及日全天及特殊節日更加碼耶誕跨年大餐，除應景的「聖誕火雞佐莓果醬」、「現切香料火腿」輪番上桌，每人還可獨享包含炭烤松葉蟹腳、佃煮鮑魚、香烤鮭魚菲力的「海鮮拼盤」，打造濃濃佳節氛圍。另外，甜點還有期間限定樹幹蛋糕、耶誕老人草莓塔、耶誕樹抹茶塔、奶油蛋糕卷、冬日蜂巢蛋糕、耶誕圈圈等，個個療癒吸睛，甜美誘人。

臺北美福大飯店 義式風情 深邃浪漫

臺北美福大飯店GMT義大利餐廳推出濃濃義式風情的「義饗聖誕 浪漫盛宴」套餐，其中主食特別選用義大利耶誕經典食材閹雞，推出「閹雞榛果煙燻奶油燉飯」，主廚將榛果進行煙燻處理後拌入鮮奶油，與米粒燉煮至入味，使其吸附獨特煙燻堅果香氣，再搭配烤製後的鮮嫩閹雞肉，堆疊出深邃風味；主菜部分，喜愛肉食的饕客可選「義式節慶烤肉盤」，主廚展現雙重肉品工藝，同時呈現美國Prime等級肋眼芯和以鴨肉包裹伊比利豬肉的特製肉捲，盤底淋上由烤豬肉汁、高湯與葡萄酒慢火濃縮而成的醬汁，襯托肉質原味；海鮮愛好者則推薦「爐烤龍虎斑魚」，選用肉質紮實且魚皮富含膠質的龍虎斑，透過爐烤使魚皮帶有微焦炭香並鎖住海味，佐以清爽的柳橙沙拉與羅勒油醋，利用天然果酸凸顯魚肉鮮美。

和逸飯店臺南西門館 熱紅酒暢飲 冬夜添暖

和逸飯店臺南西門館今年以「童話聖誕村」為主題迎接12月到來，不僅大廳有卡通明星耶誕樹，餐廳更打造歐式小鎮的冬季布景，一走進飯店就充滿耶誕氣息。其中，Cozzi KITCHÉN餐廳推出的「童話聖誕晚宴」，除提供經典料理「烤火雞」、「爐烤牛肉」外，今年主廚更以童話為主題設計菜色，包含糖果屋造型的甜點櫃，內有耶誕松果、拐杖糖、耶誕樹等主題甜點，以及巧妙以食物顏色和造型呈現童話故事的經典角色，像是「珍珠美人魚焗扇貝」、「灰姑娘南瓜沙拉」、「白雪公主蜜蘋果雞胸肉」等，另晚宴也提供大人限定的熱紅酒暢飲，為冬夜增添暖意。

臺北士林萬麗酒店 限定系列 美味堆疊

臺北士林萬麗酒店主打「聖誕限定烤物」系列，由主廚以香草、秘製醬汁與多層火烤技法堆疊冬季風味。其中，「爐烤春雞」以橄欖油、迷迭香與檸檬醃製後烘烤，外皮微脆、肉質多汁，每口都能嘗到清爽與香草的溫潤；「爐烤牛肋眼」以紅酒、美式香料慢燉再烤，切面粉嫩、油脂分布均衡，肉汁與酒香交織出濃郁層次；「爐烤豬肋排」入口軟嫩、焦香四溢，結合蜂蜜芥末與 BBQ醬汁，更添節慶歡聚的共享氣味。海鮮則推出「爐烤鮭魚／鱸魚排」，以檸檬與香草烤出爽口細致的海洋風味；蔬食者亦可選擇以南瓜、茄子、甜椒等製成的「烤時蔬拼盤」，呈現天然甘甜與亮眼色澤。