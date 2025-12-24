耶誕老人上路囉！從芬蘭北極圈出發 展開全球送禮物之旅

耶誕節即將來到，耶誕老人已經從北極圈拉準備出發了！（示意圖／unsplash）





耶誕節即將來到，耶誕老人已經從北極圈拉準備出發了！芬蘭羅瓦涅米據傳是耶誕老人的故鄉，當地旅遊局也釋出這段應景的影片，要提醒全世界的小朋友準備好迎接耶誕節。

小木屋外，充滿耶誕氣息，連屋內的小精靈，忙不停蹄要確認禮物清單。羅瓦涅米旅遊局影片：「一輛金色的車，我準備好了。」

這是耶誕老人所在之處，芬蘭羅瓦涅米旅遊局公布的影片，耶誕老人在做最後的巡禮，麋鹿準備好了，準備要背起行囊，從北極圈的家出發，踏上一年最重要的送禮行程。

芬蘭羅瓦涅米據傳是耶誕老人的家鄉，當地旅遊局辦公室公布這段畫面，要告訴全世界的小朋友繼續乖乖等待禮物來臨，歐洲一片濃濃耶誕氣氛。



閃爍燈光的襯托下，成千上萬的遊客，湧入布拉格的中世紀老城廣場，一年一度的耶誕市場，盛大開幕，數十個木製攤位，販售手工製作的聖誕裝飾，熱紅酒、香腸和糖果等等，營造出溫馨的節慶氛圍。

