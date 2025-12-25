耶誕老人來了！ 平安夜22：41「飛越台北.高雄上空」

台北市 / 綜合報導

慶祝耶誕節，北美防空司令部也展開一年一度，追蹤耶誕老人的平安夜送禮之旅。平安夜晚上10點41分，耶誕老人則是飛越我們的台北與高雄上空，而國防部也幽默發文回應，說當時的海空域都很安全。至於耶誕驚喜中，還有德國最著名的耶誕小鎮，今年收到了高達28萬封寄給耶誕老人的信件，其中參與度最高的竟然是台灣人。

從早班上到大夜班，最能者多勞的勞工就是繞著地球跑的耶誕老公公，北美防空司令部追蹤耶誕老人的平安夜送禮之旅，上午來到南美洲，昨(24)日平安夜晚上10點41分，耶誕老人正好飛越台北與高雄上空，但他行程滿檔沒空下來爬大家的煙囪，國防部也搭上熱潮發文，說國防部每天都在追蹤空域24小時保護大家。

這項傳統從1955年開始，一名兒童打電話到北美防空司令部，詢問耶誕老人在哪裡，就這麼一路玩到現在，耶誕信件如雪片般飛向德國，德國最著名的耶誕小鎮希梅爾普福特，今年收到了高達28萬封寄給耶誕老人的信，在來自全世界60多個國家海外信件中，台灣人寄信竟然高居全球第一，成為最愛寫信給耶誕老人的地方。

為了回覆這些滿滿許願的信件，當地20位郵務助手日以繼夜趕工回覆，並蓋上專屬郵戳回寄，這場從台灣跨越8千公里的浪漫來信，也讓德國郵務人員，對台灣人的熱情印象深刻，給耶誕老人寫信的傳統追溯到1984年，來自柏林和薩克森的兩個孩子，在此地給聖誕老人寫信，郵局人員不想潑孩子冷水，就開始了回覆的行動，也讓耶誕快樂有了溫暖的回應。

