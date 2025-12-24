耶誕老人來了！平安夜23：10抵達台北上空

12月24日是平安夜，北美防空司令部從冷戰到太空時代，70年來每年的平安夜都會進行世界上最溫馨的「追蹤耶老」的特殊行動。北美防空司令部更特別設立了專門追蹤耶老位置的網站，從北美「山區標準時間」24日凌晨4點，到25日耶誕節的凌晨，提供耶老全球趕路送禮的即時位置。而耶誕老人也在晚上11點10分左右抵達台北上空。

耶誕老人抵達台北。圖／翻攝自耶誕老人追蹤網站

這項特殊任務起源於一通來自小朋友的電話。圖／美聯社

這項特殊任務，起於一個美麗的誤會，1955年12月科羅拉多州的西爾斯百貨，在報紙刊登廣告，歡迎小朋友打電話給耶誕老人，不過號碼卻印成北美防空司令部的「緊急電話」。當時值班的上校，接到一通小男孩打來的電話，要求跟耶誕老人說話，他就順勢「演下去」，也讓這場即興演出變成北美防空司令部傳承70年的年終任務。

從此每年平安夜，北美防空司令部就會舉辦「追蹤耶老」活動。圖／美聯社

北美防空司令部今年更首度開放官網直撥電話，有上千名志工值班，接聽各地小朋友的詢問電話，傳遞濃厚的佳節氣氛。

耶誕老人追蹤網站

NORAD Santa Tracker （傳送門請點我）

Google Santa Tracker（傳送門請點我）

