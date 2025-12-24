耶誕老人到哪了？美軍雷達全程鎖定 台灣時間今晚7點開跑

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著平安夜降臨，北美航太防衛司令部(NORAD)再度啟動其最具「魔力」的年度任務：追蹤耶誕老人(Santa Claus)的全球送禮路徑。五角大廈(Pentagon)首席發言人帕內爾(Sean Parnell)23日宣布，這項延續70年的傳統將如期登場，為全球家庭帶來節慶喜悅。

據五角大廈新聞稿指出，這項任務將於北美山區標準時間24日凌晨4點(台灣時間24日晚間7點)正式全面運作。屆時，位於科羅拉多州彼得森太空軍基地(Peterson Space Force Base)的耶誕老人行動中心將燈火通明。超過1000名來自美國與加拿大的軍職人員、戰爭部(War Department，即國防部)文職人員及當地志工，將在平安夜輪班接聽來自世界各地的數十萬通電話，即時回報耶誕老人的所在位置。

誤撥電話成美麗錯誤 司令官將錯就錯

NORAD追蹤耶誕老人的傳統始於1955年的一場意外。當時，一家百貨公司在報紙刊登廣告，邀請孩童撥打電話給耶誕老人，卻誤植了電話號碼，導致一名孩童的電話轉接到了當時的「大陸防空司令部」(NORAD前身)作戰中心。

當晚值班的空軍上校舒普(Harry Shoup)接起電話後，迅速意識到這是個錯誤。為了不讓孩子失望，他並沒有掛斷，反而將錯就錯，指示雷達操作員查詢耶誕老人的位置並回報給孩子。這場溫馨的烏龍事件開啟了軍方與耶誕老人的連結，並在1958年NORAD成立後延續至今，成為該司令部最廣為人知的非軍事任務。

動員千名志工接線 網站同步直播

帕內爾表示，NORAD的耶誕老人追蹤器將於24日晚間在官方網站「war.gov」上線，美國戰爭部對於能與美國人民延續這項傳統感到興奮。除了透過網站，孩童也可撥打專線「1-877-446-6723」直接詢問追蹤員。

帕內爾也特別向在節日期間堅守崗位的軍人致意，他表示：「當全國家庭團聚慶祝耶誕節與耶穌基督誕生之際，我們的思緒轉向那些在全球各地保持警惕、為保衛自由而做出犧牲的英勇戰士們。」

