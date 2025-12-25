耶誕老人好忙! 現身校園"3樓垂降1樓"撒糖果
南部中心／陳姵妡、呂彥頡 高雄報導
耶誕老公公，相傳爬煙囪來送禮物給小朋友，不過24日出現在高雄壽山國中的耶誕老公公，是從學校三樓垂降到一樓，撒糖果給學生，引起全校歡呼暴動，而攀降的不是校長、不是老師，而是一名國三學生。
耶誕老公公，從三樓往下垂降，這華麗出場的人，竟是壽山國中三年級學生陳修文。（圖／民視新聞）
糖果從天而降，接著耶誕老公公，從三樓往下垂降，這華麗出場方式，讓同學興奮大叫。高市壽山國中學生：「好酷哦。」高雄壽山國中，平安夜當天，來了一位特別的耶誕老公公，宛如特勤般，敏捷的垂降現身發糖果，讓全場嗨翻天，不過他可不是校方請來的特技人員，而是就讀國三的陳修文。高市壽山國中學生陳修文：「學兩年了，就那時候教練有問我，我就想說試試看，後來就成功了，下來你抓住繩子之後，有一段你會沒辦法瞬間停住，你就要提前先拉，如果沒抓好距離，他就可能會往裡面飛。」
壽山國中內有競技攀岩場，攀岩課程更是每位學生的必修課，因此訓練出多名攀岩好手。（圖／民視新聞）
耶誕服裝、帽子跟鬍子全戴上，腰間做好固定，懷中塞滿糖果，俐落踩踏垂降，這些垂降技術，可不是外面學來的，因為壽山國中內，有競技攀岩場，攀岩課程更是每位學生的必修課，在老師的帶領下，也訓練出多名攀岩好手，陳修文就是其中一名，因為技術純熟獲得老師的肯定，而擔任本屆的"耶誕老公公"。高市壽山國中老師林晉男：「因為樓層跟樓層之間，必須要掌握繩子放鬆的節奏，上面下來必須很大勇氣往下降，可是往上的話你隨時都可放棄，但是往下的話，你一跳出來你就沒有回頭路了。」高市壽山國中校長林宜家：「所以我們每年都會有學生，接觸這樣的課程，我們常常看到那個建築物外面，有很多汽球形的聖誕老公公，掛在那個外牆，所以我們就想說用這個點子，讓這個聖誕老公公動起來。」這趣味的撒糖垂降方式，猛然一看就像耶誕老人，爬牆來送大家禮物，也讓學生們，留下趣味又深刻的耶誕前回憶。
