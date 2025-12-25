耶誕老人平安夜飛越台灣上空送祝福 國防部X發文

（中央社台北25日綜合外電報導）北美航太防衛司令部每年平安夜都會透過雷達系統，追蹤耶誕老人全球送禮之旅。官網指出，耶誕老人已於24日晚間22時41分飛越台灣上空，國防部也在社群平台X發布相關消息。

70年來，美國與加拿大共同成立的北美航太防衛司令部（NORAD）每年會在耶誕節聯合執行一項「守護孩子夢想」的特別任務：向打電話進來的民眾回報耶誕老人的行蹤。

這項另類傳統源於70年前，值班軍官在平安夜接到一通電話，另一頭孩子聲音說：「請問是耶誕老公公嗎？」

北美航太防衛司令部本月1日推出追蹤耶誕老人的網站，以「北極村」為主題，為耶誕節倒數。

除了熱線之外，NORAD也會在網站、行動應用程式（App）、社群媒體頁面等不同平台，分享耶誕老人的送禮進度，一切得到美東時間12月25日上午2時才會結束。

「台灣安全觀測站」（Taiwan Security Monitor）在X發文說，一個類似「雪橇飛行物」稍早飛越台北上空，進入防空識別區，該飛行物在遭F-16戰機攔截時，透過無線電回應「耶誕快樂」和「Ho Ho Ho」。

國防部也在X發文說，根據北美航太防衛司令部，耶誕老人已於24日晚間飛越台北上空。「在此期間，台灣武裝部隊保持對周邊海域和空域的全面控制，確保一切正常」，並標記「2025耶誕快樂」。（編譯：劉文瑜）1141225