耶誕老人從天降 消防員扮裝鼓舞病童

今天平安夜，許多家庭都熱切期盼團聚，與病魔奮戰的孩子們，卻必須待在醫院裡，希臘雅典的消防隊，今年照慣例扮成耶誕老人，到醫院分送禮物，為這些孩子們帶來久違笑容。

從雲梯頂端垂降而下，還帶了一群同樣身懷絕技的助手，這位耶誕老人的進場方式，相當不低調。

消防總署署長 瓦吉亞斯：「能夠帶給孩子們快樂，讓我們感到激動和喜悅，我謹代表全體消防員，向所有小朋友表達我們的愛，祝福他們早日康復。」

這周一，希臘消防隊員來到雅典的兒童癌症醫院，執行特殊任務。這項活動每年都會舉行，希望在節慶期間，為無法返家的孩子們帶來溫暖。

兒童癌症醫院院長 帕帕薩瓦斯：「這些孩子們都是生命鬥士，我們都從他們身上獲得力量，這是我們在充滿喜悅的節日，起碼能為他們做到的事。」

消防員 傑爾馬利迪斯：「看到這一切真的很難受 更別說親身經歷，這些孩子和他們的父母都是英雄，我希望這是他們在這裡度過的，最後一個耶誕節。」

對抗病魔與大火，都需要過人的勇氣，消防員為孩子們送上的不只是禮物，更是一份力量。

