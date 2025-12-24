耶誕老人整裝待發 將環遊世界分送禮物

耶誕老人正在白雪皚皚的北極圈拉普蘭準備出發，精靈們忙得不亦樂乎，他們說有孩子說想要樂高、電子產品跟絨毛玩具Labubu。

精靈說道，「這個禮物也準備好了，現在只剩一件事情要做了，耶誕老人的夾克，沒錯，我們走。」

太陽要到上午11時才會升起，但這完全不影響耶老與他忠誠的精靈們，為平安夜送禮物的最後準備工作。

耶誕老人提及，「我們當然也要擦亮魯道夫的鼻子，這是耶誕必須要做的事。」

就算現在有AI、電子郵件，但耶誕老人畢竟是傳統老派，偏好真正的信件。郵局每年耶誕季都會收到超過50萬封信件與願望清單，高峰期每天可達3萬封以上，最多信件來自波蘭、義大利、台灣跟日本。

耶誕老人說道，「我認為大多數孩子幾乎一直都很乖，盡力就已經足夠。」

根據當地旅遊局「造訪羅瓦涅米」，每年有超過70萬人造訪這裡，與耶老見面、在雪中玩個痛快並享受寧靜和平的耶誕氣氛。

英國遊客沃許說：「這真是太神奇了，一到這裡就進入耶誕老人的國度。」

讀完信件、禮物打包完畢，耶老出發前分享了他的耶誕訊息，希望大家都記得我們擁有的是「一個世界、一個共同的家園」。

耶誕老人問道，「都準備好了嗎？」

精靈回應，「已經就緒。」

耶誕老人說道，「我又要開始工作了。喔，還有一件事，祝大家有個愉快的耶誕節。」