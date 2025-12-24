耶誕老人發糖 華醫驚呼聲四起

中華醫大三位副校長扮成耶誕老人分送糖果，被學生團團包圍。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

迎接耶誕節，中華醫事科大二十四日出現三位耶誕老公公帶著一群麋鹿現身校園，沿途發送糖果、餅乾，也進到教室和師生同樂；耶誕歌曲響徹校園，引來師生驚喜歡呼，更有學生搶著跟耶誕老人合照，為校園掀起歡樂耶誕的熱潮，氣氛溫馨又熱鬧。

中華醫大副校長王志達、洪明權與殷立德粉墨登場扮成耶誕老人，帶著由行政主管和系主任們扮成的麋鹿和耶誕天使團，利用上午第三、四節班週會的時間現身校園，伴隨響徹校園的耶誕樂曲，沿途發送糖果、餅乾。

看到耶誕老人和麋鹿們現身校園，學生開心驚呼，並搶著跟耶誕老人要糖果和禮物，有人更歡喜拍照，直呼「太可愛了！」

除了走逛校園發送糖果和餅乾，華醫的耶誕老人和麋鹿團也以快閃方式隨機進到教室和師生同歡，讓不少正在開班週會的師生驚喜連連，大家開心搶著和耶誕老人拍照。來自越南的外籍生看到耶誕老人和麋鹿出現在教室驚喜歡呼，對學校用心營造歡樂氣氛感到窩心。

耶誕驚喜快閃活動巧遇玫瑰墓樂團蒞臨華醫，結合反毒與交通安全在演藝廳進行一場感性與思辨並重的音樂會。