耶誕老人趕送禮超速遭攔查 美警告誡「小心駕駛」後放行

這一起有趣的公路執法案件，發生在美國的俄亥俄州。

當時駕駛跟妻子裝扮成耶誕老人跟老婆婆，要趕到女兒上班的地點給女兒送驚喜禮物，但卻沒有注意到速度超速，被警方攔查後，警方驚訝發現開車的居然是耶誕老人，氣氛馬上從嚴肅轉為歡樂。

最後員警在查證耶老的駕照後，只有口頭警告，提醒對方減速開車，便讓兩人平安離去，成了這歡樂節日的一段小插曲。