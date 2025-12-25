耶誕老人送禮之旅 飛越台灣上空

耶誕老人於二十四日晚間十時四十一分飛越台灣上空。（翻攝自國防部Ｘ）

本報綜合報導

北美航太防衛司令部每年平安夜都會透過雷達系統，追蹤耶誕老人全球送禮之旅。官網指出，耶誕老人已於二十四日晚間十時四十一分飛越台灣上空。我國防部也在社群平台Ｘ發布相關消息。

七十年來，美國與加拿大共同成立的北美航太防衛司令部每年會在耶誕節聯合執行一項「守護孩子夢想」的特別任務：向打電話進來的民眾回報耶誕老人的行蹤。

這項另類傳統源於七十年前，值班軍官在平安夜接到一通電話，另一頭孩子聲音說：「請問是耶誕老公公嗎？」

北美航太防衛司令部一日推出追蹤耶誕老人的網站，以「北極村」為主題，為耶誕節倒數。除了熱線之外，也會在網站、行動應用程式、社群媒體頁面等不同平台，分享耶誕老人的送禮進度，一切得到美東時間十二月二十五日凌晨二時才會結束。

「台灣安全觀測站」在Ｘ發文說，一個類似「雪橇飛行物」稍早飛越台北上空，進入防空識別區，該飛行物在遭Ｆ十六戰機攔截時，透過無線電回應「耶誕快樂」和「ＨＯ！ＨＯ！ＨＯ！」。

國防部也在Ｘ發文說，根據北美航太防衛司令部，耶誕老人已於二十四日晚間飛越台北上空。「在此期間，台灣武裝部隊保持對周邊海域和空域的全面控制，確保一切正常」，並標記「二０二五耶誕快樂」。