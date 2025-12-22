耶誕老人、麋鹿現身城市角落 台中交通節點妝點暖心耶誕氛圍

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】耶誕佳節將至，台中市街頭巷尾洋溢濃濃節慶氣息。為讓市民在通勤、轉乘或採買途中也能感受過節的溫暖，市府交通局特別在豐原轉運中心、市政公園地下停車場及大里東榮停車場等重要交通節點，精心打造耶誕主題裝飾，透過燈飾、耶誕老人與麋鹿等元素，為日常交通空間注入溫馨與驚喜，展現「媽媽市長」盧秀燕重視的城市溫度與幸福感。

▲透過節慶氛圍布置與燈飾，讓民眾感受過節歡樂氛。

交通局指出，位於七期核心地帶的市政公園地下停車場，是市政與百貨商圈的重要交通樞紐，此次以「溫暖、療癒、好感度」為設計主軸，在文心路出入口設置大型耶誕老人氣球迎賓，搭配燈海與耶誕樹妝點，讓民眾一進出停車場就能感受到濃濃節慶氛圍；豐原轉運中心則以「溫暖過站・幸福啟程」為概念，在一樓轉運川廊佈置耶誕主題區，結合聖誕樹、麋鹿與璀璨燈飾，營造溫馨歡樂的候車環境，夜間亮燈後更添浪漫光影，為忙碌的通勤旅客送上暖心祝福。

位於大里區的東榮停車場，則延續其綠建築與社區共融特色，運用藍白色系基調，搭配耶誕燈飾、雪人與麋鹿擺設，讓市民在行程途中也能感受到節慶的喜悅。交通局表示，透過跨區域的耶誕佈置，讓整座城市在歲末時節都籠罩在歡樂溫馨的氛圍中。

交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕持續推動「慶典經濟」，年底包括耶誕節在內的各項活動接力登場，帶動出遊與購物人潮。許多民眾選擇搭乘公共運輸，享受「雙十公車」優惠，公車十公里免費、超過十公里最高僅十元車資；也有不少民眾開車前往市區，其中市政公園地下停車場位於七期核心區，預期節慶期間將湧入大量車潮。

交通局補充，市政公園地下停車場共提供899個汽車及400個機車停車位，並於場內外妝點耶誕老人、雪人與耶誕樹等裝飾，歡迎市民多加利用。也呼籲民眾下載並善用「台中交通網APP」，即時掌握停車與交通資訊，輕鬆規劃行程。

交通局期待透過耶誕節慶佈置，提升公共運輸與停車空間的友善度與城市美感，讓市民與旅客在繁忙的通勤日常中，也能感受到一份不期而遇的浪漫與溫暖，歡迎大家前來拍照打卡，為歲末留下美好回憶。