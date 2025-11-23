耶誕老公公不在家！鄭雙雙聽麥可布雷歌曲最有感覺 鄭宜農過敏氣喘險失聲
〔記者陳慧玲／台北報導〕迎接12月，總有許多耶誕節相關活動，台北流行音樂中心「耶誕老公公不在家」主題回歸，除了有「耶誕音樂嘉年華」，也會有「小鎮市集」系列活動。
北流的「耶誕音樂嘉年華」，12月20、21日將在SUB登場，包括馬念先、午夜乒乓、共振效應、Optical Orca 光學虎鯨、野巢Nosu，以及金曲歌后鄭宜農，還有入圍過金曲和金音獎的鄭雙雙等都將接力獻唱。
對於耶誕節之前的演出，鄭雙雙興奮表示：「我超級期待！耶誕節是我每年最喜歡的節日，而且這次要用Full Band跟大家見面，真的等不及了！」她也談到：「Michael Bublé(麥可布雷)的歌一下，整個耶誕氣氛就回來了！」
鄭宜農說：「耶誕節是我最喜歡的節日，很開心能在年末和大家一起在節慶氛圍中度過一天。」她也回憶去年耶誕同樣有演出，但因過敏性氣喘導致喉嚨咳到幾乎不能唱，「那時候發現自己真的不能沒有唱歌，很感激能好好站在台上的每一個時刻。」
除了演唱會，另外12月13、14日在北流文化館常設展率先登場的暖場活動是「耶誕小鎮暖身派對：行動代號—麋鹿大集合」，相關售票資訊可上北流官網查詢。
更多自由時報報導
金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲
其他人也在看
耶誕音樂嘉年華來了！「10組表演卡司」曝光 她今年最後一場台北演出在這裡
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導2025北流耶誕小鎮今年以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸，宣布將於12月13日起正式展開一連串冬季活動，包含12月13日、14...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
培訓伐竹、備料人才 15學員走入台南龍崎竹林作中學
推動竹材永續利用，台南市竹會連續2週舉辦「叢生竹伐竹工作坊」，帶領學員走入台南龍崎的竹林內，從實際操作的過程中，學習地形判讀到叢生竹的砍伐、分類等，未來希望成立小工班，投入竹林代管，協助台灣竹產業發展。台南市竹會執行農業部農村再生基金「南台灣莿竹備料場之營運籌備計畫」，以實地操作的方式，培訓在地伐竹自由時報 ・ 20 小時前
台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝
台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝EBC東森新聞 ・ 16 小時前
台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 推動高雄成為兒少友善城市
全台第一輛由兒少共同創作外觀的輕軌列車，22日於高雄龍華國小站正式啟動。品觀點 ・ 14 小時前
美國烏克蘭官員將在瑞士召開會談 商討終戰方式
（中央社基輔21日綜合外電報導）一名烏克蘭談判代表今天表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。中央社 ・ 17 小時前
高市挺台惹怒中國！早稻田教授揭「唯一解法」：若開戰日本必敗
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。對此，曾在富士電視台「真的假的!?TV」節目擔任評論員的日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥認為，日本一旦與中國開戰「必敗無疑」，且停止對中貿易也會讓日本陷入嚴重困境，因此日本政府現在唯一的解決方法，就是以堅韌態度持續進行協商談判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
英超》諾丁漢森林客場3球完勝利物浦 英超衛冕冠軍陷低潮
英超第12輪諾丁漢森林客場3比0完勝利物浦，給予衛冕冠軍沉重一擊。這場在安菲爾德球場的失利，是利物浦近七場聯賽中的第六場敗仗，使他們在積分榜上滑落至第十一位，與榜首兵工廠的差距已達八分。開賽第33分鐘，巴西後衛穆里洛（Murillo）透過角球攻勢為森林先拔頭籌。下半場剛開始，薩沃納（Nicolo Savona）為客隊擴大優勢。比賽第78分鐘，吉布斯懷特（Morgan Gibbs-White）在阿利松（Alisson）撲出哈欽森（Omari Hutchinson）射門後補射破網，鎖定勝局。這場勝利不僅是諾丁漢森林在安菲爾德的最大勝利，也是新任主帥戴奇（Sean Dyche）執教六場比賽以來的第三場勝利。同時，這也是利物浦自2021年1比4敗給曼城後最慘重的主場失利。利物浦隊長范戴克（Virgil van Dijk）賽後表示：「每個人都應該感到失望，在我看來，主場輸給諾丁漢森林是非常糟糕的結果。我們太容易失球，所有人都需要自我反省。我在這支球隊很久了，我們經歷過逆境，一定會重整旗鼓，但這需要時間。」這場勝利讓諾丁漢森林成功脫離降級區。森林隊長耶茨（Ryan Yates）指出：「戴奇教練和他麗台運動報 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 3 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 22 小時前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前