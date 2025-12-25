耶誕老公公真來了！國中生垂降校園 全場嗨翻

高雄壽山國中的耶誕慶祝活動今年別出心裁，校園內竟出現了一位「從天而降」的耶誕老公公。（圖／東森新聞）





高雄壽山國中的耶誕慶祝活動今年別出心裁，校園內竟出現了一位「從天而降」的耶誕老公公！這位由該校攀岩社陳同學扮演的耶誕老人，在全校師生的驚呼聲中，從教學大樓三樓外牆垂降而下，並懸吊在半空中發送糖果，現場氣氛從緊張轉為歡樂，充滿了過節的溫馨氣氛。



壽山國中為舉辦耶誕活動，並將歡樂傳遞給鄰近國小與幼兒園學童，特地邀請校內攀岩社協助。接受過兩年專業攀岩訓練的陳同學自告奮勇擔綱重任，在教練的嚴格指導與安全確保下，完成這項高難度的表演。

回憶起垂降過程，陳同學坦言「剛開始確實會緊張到手心冒汗，但隨著對地形熟悉，加上知道教練就在下方拉著繩索確保安全，讓我能克服恐懼，勇敢地完成任務。」



攀岩教練對此表示肯定，他指出「由上往下的垂降與由下往上的攀爬截然不同。往上爬隨時可以放棄，但從高處垂降必須具備極大的勇氣來克服對高度的恐懼。」



活動當天，陳同學的母親與弟弟也親臨現場見證成果。對於兒子熱衷於攀岩運動，母親表達全力支持：「有專業教練在旁注意安危，我很放心。」她更透露，兒子曾遺憾太晚才開始學攀岩，而受到哥哥激勵，弟弟也興奮表示明年想加入社團。陳同學成功將社團所學技巧化為節慶驚喜，不僅展現自信，也為校園帶來難忘的歡樂時光。

