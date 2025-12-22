耶誕聚餐一站搞定 超市量販推熟食派對、巧克力季搶年末商機

大全聯「A＋B＋C超激省自由選配」方案，最高現折42元。（大全聯提供）

全聯、大全聯派對歡樂桶5支雞腿＋6支雞翅共11支澎湃組合。（大全聯提供）

耶誕節與年末聚餐旺季到來，超市與量販通路鎖定「快速上桌、一次備齊」的節慶需求，紛紛推出熟食派對、甜點與巧克力主題活動，搶攻家庭聚會與朋友聚餐商機。從烤全雞、壽司盤到耶誕限定巧克力與角色加價購商品，不僅降低準備門檻，也放大節慶儀式感，成為民眾歲末採買的重要選擇。

全聯與大全聯推出「耶誕饗宴」，讓消費者快速準備聚會餐點。首推全聯美味堂熟食紐奧良烤全雞，1.1公斤特價199元；多人共享首選派對歡樂桶，11支的澎湃組合特價279元；想來點不一樣的可選壽司派對盤，700公克特價189元，輕鬆搞定聚會配餐。餐後甜點推薦We Sweet草莓鮮果布蕾盒，特價169元；多人聚會首選草莓卡士達蛋糕，以及日式經典風味草莓大福2入特價59元。

大全聯泰式椒麻雞腿。（大全聯提供）

大全聯則推出「A＋B＋C超激省自由選配」，A區主菜自由選、B區配菜任意配現折30元、C區飲料再現折12元，最高現折42元，舉例來說，1隻紐奧良烤全雞＋1份泰式鮮魷魚沙拉＋1瓶1公升的可口可樂，原價355元，現折完後只要313元，約莫88折。

家樂福12月耶誕推出Chocolate Fair，高達100多款國內與進口知名品牌巧克力，有巧克力大賽金牌殊榮的台灣Cona’s妮娜巧克力，還有明治Ｍeiji、GODIVA、瑞士蓮、波蘭Amoretta等精選巧克力，12月25日前買1送1、二件省更多、OPENPOINT點數10倍送等。另家樂福巧克力季也特別為耶誕節推出台日大師加持，由日本甜點王子西園誠一郎，與世界麵包冠軍王鵬傑攜手研發出9款巧克力甜點烘焙，全台家樂福上架有：水滴戚風蛋糕、蔓越莓乳酪巧克力軟歐、焦糖巧克力塔、巧克力生吐司等期間限定開賣。

家樂福耶誕派對，推出IP聯名零食餅乾、糖果巧克力、療癒布偶公仔等。（家樂福提供）

家樂福巧克力季為耶誕節推出台日大師加持，由日本甜點王子西園誠一郎，與世界麵包冠軍王鵬傑攜手研發出的9款巧克力甜點烘焙。（家樂福提供）

家樂福獻上全館活動「寶可夢歡樂派對」，全套共4款寶可夢加價購商品。（家樂福提供）

此外，家樂福今年最後一波加價購商品，祭出全館活動「寶可夢歡樂派對」，以生活概念發想，推出全套共4款寶可夢加價購商品，即日起至1月13日，會員單筆消費滿199元＋扣抵10點OPENPOINT，即享優惠價購得。家樂福店內也販售超過百款寶可夢商品，宛如小型的寶可夢商品展，從可愛造型燈球、萌萌罐、公仔、包件、零食餅乾巧克力一應俱全。

