耶誕聯合市集在大湳森林公園 從早到晚都有驚喜

記者劉昕翊／綜合報導

「耶誕聯合市集」擴大辦理，將於12月20、21日在大湳森林公園熱鬧展開，不僅規劃豐富演出、約30攤特色攤位，更推出首次登場的「耶誕塗鴉大道」及「耶誕暖心滿額禮」，歡迎居民與親子在歲末走進公園，享受一場貼近生活、暖心可愛的冬日市集。

繼八塊厝民俗藝術村與兒童玩具圖書館首辦「秋季聯合市集」後，「耶誕聯合市集」擴大辦理，串聯園區內及周邊單位，藉由跨域合作，逐步形成屬於大湳森林公園的特色節慶活動；其中，活動最受期待的亮點之一，為首次推出的「耶誕塗鴉大道」，打造親子共同的創作空間，不僅小朋友可以在寬廣的中央大道上自由創作、玩跳房子，爸媽也能找回童心一起玩耍塗鴉，讓公園在冬日裡多了一份懷舊復古、繽紛童趣的幸福感。

廣告 廣告

聯合市集規劃約30攤特色攤位，從手作、文創、輕食點心到親子友善商品，內容多元、氣氛歡樂，部分攤位更可使用文化幣，讓大小朋友在享受市集的同時，也能透過行動支持文化。另深受親子期待的「耶誕暖心滿額禮」也是首次登場，民眾只要參加活動集點，即能兌換可愛耶誕飾品、小玩具及限定手提燈。

另外，活動還準備川劇變臉、創作歌手表演，以及即將成真火舞團的精采火舞演出等豐富節目，讓市集從白天逛到傍晚都有驚喜。此外，12月21日適逢「冬至」，活動也延伸至大忠市民活動中心，邀請桃園社區大學國樂團帶來溫暖的午後演出，節目結束後，由里民分享手作湯圓，用在地最真誠的方式傳遞祝福與團圓，讓冬至變得更有味道。

「耶誕聯合市集」規劃約30攤特色攤位，從手作、文創、輕食點心到親子友善商品，內容多元、氣氛歡樂。（桃園市文化局提供）

「耶誕聯合市集」還準備川劇變臉、創作歌手表演，以及即將成真火舞團的精采火舞演出等豐富節目，讓市集從白天逛到傍晚都有驚喜。（桃園市文化局提供）

「耶誕聯合市集」擴大辦理，將於12月20、21日在大湳森林公園熱鬧展開。（桃園市文化局提供）