耶誕行情拉抬美股! 標普道瓊指數再創新高、台積電ADR上漲0.62%

[Newtalk新聞] 耶誕節前夕交易時間縮短，24日提前收盤的美國股市持續強勢、主要指數走高，道瓊工業指數上漲288.75點或0.60%，標普500指數上揚22.26點或0.32%，雙雙再度改寫歷史紀錄。台積電ADR則上漲0.62%，收在298.80美元。25日耶誕節到來，美股休市一天。

綜合外國媒體報導，美國股市24日平安夜於美東時間下午1點提早收盤，此前公布美國經濟第三季成長率4.3%，超出預期，而消費者支出持續成長，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場仍然預期美國聯邦準備理事會（Fed）到2026年底前將有兩次降息。

另一方面，蘋果執行長庫克（Tim Cook）透露，加碼持股運動用品大廠商耐吉的股票，耐吉上漲4.64%，成為當日漲幅最大的股票之一。其他表現突出的股票還有美光科技上漲3.77%，花旗集團上漲1.81%。其他大型科技股微軟漲0.24%，亞馬遜漲0.1%，Meta漲0.39%，Alphabet下跌0.09%，輝達跌0.32%，

美股24日收盤，道瓊工業指數上漲288.75點或0.60%，收在48731.16點。標普500指數上揚22.26點或0.32%，收在6932.05點。以科技股為主的那斯達克指數揚升51.47點或0.22%，收在23613.31點。費城半導體指數上揚19.82點或0.28%，收在7204.37點。

