耶誕行情發威！新台幣拉出連三紅 收31.48元、創近一週新高

耶誕行情到來！美國公布第3季經濟成長優於預期，美股全面收漲，激勵台股續揚，新台幣匯率在外資轉為匯入，直接升破31.5價位，加上出口商趕在年底前拋匯，匯價一路衝向31.4元的方向，午後外資呈現雙向操作，進口商的買盤湧入，央行預防升值過快，尾盤進場調節，終場收31.48元、升2.8分，連續三日收紅，更創下一週以來新高，總成交值量縮至12.13億美元。

美國商務部經濟分析局（BEA）公布數據，今年第3季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初估值為4.3%，創下兩年以來新高，遠高於市場預估的3.3%，也高於前一季的3.8％，其中，個人消費支出年增率也超乎預期，同時，在科技股領軍之下，美股全面收高，激勵台股開盤大漲。

匯銀人士表示，台股開盤漲幅逾170點，熱錢偏匯入較多，新台幣匯率以31.51元開出，隨後就衝上31.4字頭，部分出口商趕在年底前拋匯，匯價一度觸及31.44元，午後外資轉為雙向操作，進口商也進場購入美元，升幅在6分左右，而央行在尾盤進場調節，最後收在31.48元，創下12月17日、六個工作天以來新高。

匯銀人士指出，台股收盤漲幅收斂，進入耶誕假期，外資偏向觀望，在股匯表現「兩樣情」，股市賣超、匯市部分匯入，使得整體成交量明顯縮小，在最後幾個交易日之前，台股若量能不足，交投將持續清淡到明年初，加上國際美元偏弱，匯率將在31.4至31.5元間震盪。

根據央行統計，美元指數跌0.12%、歐元升0.09%，亞幣全面反彈，韓元在政府實施戰略性外匯對沖措施後大漲1.71%，星幣漲0.23%、人民幣漲0.19%、日圓也漲0.16%，新台幣小升0.09%。

