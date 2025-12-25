耶誕裝飾變沙包！ 美國加州大淹水 洛杉磯等6郡進緊急狀態

耶誕節這天，美國和法國，卻都傳出暴雨淹水的災情。美國加州，飽受大氣河流驅動的冬季風暴影響，降下大暴雨。截至目前，包含洛杉磯郡等，已經有六個郡宣布進入緊急狀態。至於法國南部的索米埃，也一度淹水超過1公尺。

大氣河流驅動的冬季風暴，在加州南部多處帶來淹水災情，至少6個郡進入緊急狀態。（圖／達志影像美聯社）

加州多地在耶誕節期間遭遇大氣河流驅動的冬季風暴，帶來嚴重暴雨與洪患。目前已有六個郡宣布進入緊急狀態，包含洛杉磯郡和聖伯納地諾郡等地區。許多居民被迫在淹水災情中度過耶誕節，有駕駛被困在淹水道路中，部分地區民眾忙著堆沙包保護家園，無暇慶祝節日。同時，高速公路上大型快遞貨車因路況不佳打滑翻車，山區因先前野火而脆弱的土壤面臨碎屑流威脅，北部內華達山脈已開始降雪，至少1人因惡劣天氣導致車禍喪生。

洛杉磯自週三開始遭受暴雨侵襲，造成嚴重淹水，許多民眾無法正常布置耶誕節，而是忙於應對水患。一位女性駕駛被困在淹水的道路中，當被問及狀況時，她表示自己被困住了，且車內只有她一人。在巴沙迪納地區，一位居民在接受訪問時表示，他之所以搬運沙包是因為自己的地下室已經被淹了。

氣象預報顯示，週三每小時降雨量可能超過1英吋，足以造成危險洪水，並可能引發威脅生命的碎屑流。由於先前山區發生的野火導致土壤變得異常脆弱，暴雨過後可能會引發更嚴重的碎屑流。

除了暴雨外，CNN氣象主播提醒，該地區可能出現強烈至嚴重的雷暴，除了洪水威脅外，居民還可能面臨破壞性強風、小冰雹，甚至不排除出現孤立的龍捲風。內華達山脈北部地區已經開始降下大雪，惡劣的天氣已造成至少1人在車禍中喪生。

同樣遭受暴雨侵襲的還有法國南部。CNN主播報導了索米埃地區因河流洪水造成的嚴重破壞，河水上漲超過河岸四公尺。索米埃市集廣場一度水深超過1公尺，所幸目前大水已開始逐漸消退。而加州的降雨情形預計要等到週末才會逐漸緩解。

