耶誕解鎖「女上男下」！58歲男「啪」一聲慘變紫茄子 醫示警：這動作最危險
追求閨房情趣竟然樂極生悲？台中58歲廖姓男子耶誕夜挑戰「女上男下」，突聽到一聲「啪」清脆聲響，勃起狀瞬間消退，未料隔天慘變「紫茄子」，就醫竟是「陰莖骨折」。醫師提醒，行房若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，應儘速就醫，以免錯失黃金治療期，導致永久性勃起功能障礙。
聽見清脆聲響以為拉傷 隔天腫成茄子才知大條
亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑指出，該名男子在耶誕夜與女友共度佳節，在酒精催化下想增添新鮮感，未料在嘗試「女上男下」的體位時，因女方動作過度激烈，他突然聽見私密處傳來一聲清脆聲響，隨後勃起狀態瞬間消退。
由於當下疼痛並不明顯，廖姓男子誤以為只是短暫的肌肉拉傷，並未立即就醫。直到隔天清晨，他發現陰莖明顯腫脹，顏色更逐漸轉為深紫，外觀有如茄子一般，這才驚覺問題嚴重，趕緊前往醫院檢查，經診斷確認是「陰莖骨折」。
「女上男下」風險高 醫揭陰莖骨折關鍵主因
邱鴻傑指出，雖然大眾常稱之為陰莖骨折，但實際上陰莖並無骨骼。所謂的骨折，是指包覆在陰莖海綿體外層、負責維持硬度的「白膜」，在強烈外力下產生撕裂。
邱鴻傑解釋，當陰莖處於勃起狀態時，海綿體內壓力會大幅上升，將白膜撐得極薄。此時若受到突然的彎折、撞擊或角度偏移，就可能導致白膜破裂。根據臨床經驗，這類意外多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為中，尤其以「女上男下」因扭動角度變化最大，最常發生受傷意外。
不只是拉傷 出現「這4種」症狀快就醫
許多患者在受傷當下，因疼痛感不明顯而誤以為只是短暫拉傷，因而選擇在家觀察，卻不知已步入失能危機。邱鴻傑強調，陰莖白膜破裂通常伴隨以下明顯徵象，務必提高警覺：
突如其來的脆響聲（如「啪」的一聲）。
勃起功能立即消失（瞬間軟掉）。
患部快速腫脹與瘀血（外觀如紫色茄子）。
陰莖外觀明顯彎曲。
邱鴻傑警告，若因初期疼痛不明顯而延誤治療，恐會造成永久性勃起功能障礙或陰莖永久彎曲，後果不堪設想。
搶救黃金24小時 手術修補防後遺症
針對廖姓患者的狀況，醫療團隊立即安排手術。醫師透過切開包皮完整暴露傷處，精準找出白膜破裂位置與出血點，並將撕裂的海綿體與白膜逐層縫合，目前患者仍在住院中，預期性功能應不受影響。
邱鴻傑指出，受傷後的24小時是黃金治療期。若在此時間內接受修補手術，確保止血並恢復結構完整性，多數患者都能恢復正常的性功能。相反地，若採取保守治療或延遲手術，局部出血與纖維化將會加劇，大幅增加長期後遺症的風險。
中高齡及年輕族群都不能掉以輕心
雖然中高齡男性因結締組織彈性下降，在勃起時承受外力的能力較弱，但邱鴻傑也提醒，臨床上年輕人因「玩過頭」而受傷的案例也不在少數，並非老年人的專利。
邱鴻傑建議，男女親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然大幅改變角度或過度用力。若在過程中感覺姿勢不自然或出現疼痛，應立即停止；一旦出現腫脹、變色或異常軟化，切勿因害羞而遲疑，應儘速就醫，以免錯失挽救「性」福的黃金時機。
