耶誕變裝玩樂園 享驚喜優惠

記者李佩玲、張益銘／綜合報導

迎接耶誕節到來，全臺主題樂園推出各式應景活動及入園優惠，如親子喜愛的「繽紛聖誕大遊行」、以暗黑奇幻風格打造顛覆想像的「黑色耶誕慶典」，以及融合海洋元素與節慶氛圍的「藍色海洋聖誕」等；業者甚至大方祭出只要全套變裝成耶誕老公公或耶誕老婆婆，即可享「免費入園」的驚喜好康，有出遊規劃的民眾，千萬別錯過。

六福村扮耶誕老公公 免費入園

六福村主題遊樂園耶誕節檔期推出「耶誕節快樂」與「耶誕響叮噹」等2大變裝優惠，邀民眾用最有儀式感的方式迎接佳節到來。活動期間，民眾只要全套變裝成耶誕老公公或耶誕老婆婆，即可享免費入園；而頭戴耶誕帽入園的遊客，也能以優惠價599元購票入園，讓節慶造型成為入園最吸睛的通行證。另延續墓碑鎮熱潮，即日起推出話題滿滿的「黑色耶誕慶典」，歐洲傳說中的耶誕壞公公「坎卜斯 Krampus」造訪六福村，帶來全臺唯一耶誕壞公公的奇幻世界，從12公尺高的絢麗夜光霓虹耶誕樹、歐風耶誕小鎮、日夜間遊行，到惡靈餐廳劇場式互動饗宴等，打造顛覆傳統的節慶新體驗。

麗寶繽紛大遊行 雪精靈花車吸睛

麗寶樂園推出親子喜愛的「繽紛聖誕大遊行」，除有會下雪的雪精靈花車外，還有搭乘糖果花車的耶誕老人及身穿拐杖糖風格的耶誕精靈等，表演最後則以舞蹈劇結尾，相當吸睛；不能錯過的還有糖果耶誕樹拍照打卡點，一旁則有禮物盒讓遊客能站進去假裝是娃娃，留下可愛回憶。另外，迎接歲末年終與冬季旅遊熱潮，推出「鄉親月」超值優惠，即日起至明年1月20日，臺中市后里、外埔、大甲、豐原、大安、神岡居民，可享199元門票優惠，玩上一整天也不用花大錢。

劍湖山全民均一價 輕鬆暢玩

劍湖山世界推出一系列耶誕1日限定活動，其中「聖誕老人大募集」，只要在耶誕節當天進行全身耶誕主題變裝，包含耶誕老人、魯道夫、耶誕樹或雪人等角色，且變裝面積達70％以上，即可享有「本人門票100元」超值優惠；沒變裝的遊客也別擔心，園區同步推出耶誕全民均一價299元，讓所有人都能在耶誕節以輕鬆的價格暢玩劍湖山世界，體驗各項國際級設施。除入園優惠外，園區還舉辦充滿節慶氛圍的「聖誕Battle舞力High」主題表演，晚上6時30分更加碼在劍湖山茶花館前施放長達300秒的耶誕高空花火秀，絢麗的焰火將點亮雲林夜空，營造最浪漫的耶誕之夜。

遠雄藍色海洋聖誕 夢幻視覺饗宴

遠雄海洋公園即日起至明年1月2日推出「藍色海洋聖誕」，園區融合海洋元素與節慶氛圍，推出5大亮點活動，包括美人魚化身海洋耶誕使者，在冬日光影下優雅登場，並以節慶造型帶來夢幻視覺饗宴，遊客可近距離合照，留下如童話般的冬季回憶；耶誕老公公潛入大洋池深處，為魚群們準備豐盛的耶誕饗宴，遊客可透過大洋池觀景窗，捕捉到耶誕老公公與鯊魚、魟魚相遇的畫面；海洋公園的明星海獅以耶誕小助手姿態現身園區，戴上可愛的耶誕造型配件，不定時段進行小型互動；深受遊客喜愛的海洋家族角色們換上全新節慶服裝與大家見面；園區推出多款耶誕節主題餐點，如雪人泡芙、耶誕紅寶石、耶誕雪花可頌、馴鹿可可霜淇淋等，讓旅客感受冬季的美味療癒力。另外，即日起至31日，只要化身耶誕老公公、小精靈、紅鼻子馴鹿、冰雪系主題角色，且全身裝扮面積達70％以上，就可享優惠價590元入園。

