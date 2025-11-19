耶誕跨年倒數魅力搶商機！12米浪漫雪花閃耀耶誕樹搶先亮相

▲新光三越台中中港店於即日起至明年1/2一樓水舞廣場打造耶誕地標！全新登場的「 12米浪漫雪花耶誕樹」。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】氣溫降低越能感受溫馨浪漫的耶誕季節即將登場，新光三越台中中港店於即日起至明年1/2一樓水舞廣場打造耶誕地標！全新登場的「 12米浪漫雪花耶誕樹」以植絨樹身結合細緻金銀球飾，宛如冬季星河降臨，成為今年冬日最不容錯過的約會與打卡勝地！

耶誕樹旁以童話般的「小樹雪景」打造夢幻的氛圍，而象徵心意與祝福的「幸福郵筒」及滿載禮物的「耶誕禮物列車」穿梭其中，為民眾送上滿滿的節慶溫度!廣場旁更串連百米長的夢幻「流星隧道」、綿延的絕美冰藍萬顆燈海，彷彿置身璀璨銀河。11/2(五) ~1/4(日)期間每日晚間18:00-21:00整點更推出由金曲製作人侯志堅老師傾力打造專屬聖誕音樂的「星燦之夜音樂燈光秀」，結合夢幻燈光與動感旋律，帶來震撼與浪漫的視聽饗宴，百場演出場場驚艷。

11/22(六)下午四點新光三越將於一樓廣場舉辦耶誕點燈派對，由金鐘主持人王伯源將化身成幸福特派員，當日將由舞客星絢麗開場，以KPOP熱力點燃聖誕夜!並邀請千禧全創作唱跳新星王Aden及新生代饒舌歌手PIZZALI，雙軸獻藝，以音浪共同點亮聖誕樹！12/24(三)平安夜更將迎來100位耶誕老公公齊聚報佳音。

另外，為迎接2026年，台中Moxy酒店以「雙舞臺、雙派對」為跨年活動主題，在頂樓玩出跨年新高度！12月31日晚間分別於飯店頂樓Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館與1樓 The Moxy Bar舉辦跨年派對，兩場活動各具特色，頂樓主打玩樂開趴、舉杯倒數；一樓則適合全家大小一同迎新，還可搭配住房優惠專案。兩場派對、兩種樂趣，從高空夜景到地面DJ，結合限定酒單暢飲、樂團與DJ表演、互動遊戲及刮刮樂抽獎，與民眾一起揮別2025年、迎接2026。

▲台中Moxy酒店18樓Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館以「Skyline Countdown天際線倒數」為跨年活動主題。（記者廖美雅翻攝）