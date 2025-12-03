耶誕跨年儀式感！耶誕《愛是您・愛是我》最經典 跨年與台灣「淚之女王」共度

《愛是您・愛是我》搭配千禧金曲連發，獲全球媒體選為最佳耶誕電影。國家影視聽中心提供

耶誕跨年將至，國家影視聽中心為滿足影迷的過節儀式感，再度推出系列放映活動。除了例行的「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」活動外，12月最後兩週將舉辦「耶誕特企：英為倫家愛上你」活動，精選兩部深受全球影迷喜愛的英國經典暖心電影，包括《愛是您・愛是我》（Love Actually, 2003）與《真愛每一天》（About Time, 2013），為年末的熱鬧氛圍暖身。

跨年到大安森林公園，與導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚一起看電影《愛情萬歲》4K修復版，重溫楊貴媚一鏡到底哭泣鏡頭，已經成為另類跨年夜的儀式感，一起揮別過去迎向未來。今年是連續第三年舉行，楊貴媚也被冠上了「台灣淚之女王」的封號，影迷已經磨拳擦掌，準備好要到安森一起哭泣！

而「耶誕特企：英為倫家愛上你」活動，選映深受世界影迷喜愛的《愛是您・愛是我》，電影由9個不同的故事組成，劇情從聖誕節前九個月開始，交織出多段溫暖又曲折的愛情故事。從飽受情傷的小說家如何突破語言和距離的限制勇敢追愛、已婚婦女面對丈夫的婚外情考驗，以及新任英國首相對女僕一見鍾情的浪漫插曲，都牽動人心。

片中最經典的「舉牌告白」橋段，更是無聲勝有聲的深情浪漫，無論重溫幾次都雋永動人。搭配千禧金曲連發，當年獲全球媒體選為最佳耶誕電影，被譽為冬季必重溫的賀歲佳作。

「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」活動今年跨年將是連續第三年登場，翻攝國家影視聽中心臉書

《真愛每一天》探討時空與愛命題 被譽為「佳節約會首選」

同樣由英國知名編劇理查寇蒂斯（Richard Curtis）編導的《真愛每一天》，探討了如果時間可以倒流，你會想要回到過去做什麼事的命題。男主角提姆在成年那天得知自己擁有時空旅行的能力，渴望浪漫愛情的他希望能與瑪莉有情人終成眷屬。

然而，他在一次次的時間旅行中逐漸感知到，人生發生的一切都有因果關係，我們在擁有幸福回憶的同時，也需要承受與消化悲傷的痛苦。理查寇蒂斯也是《新娘百分百》《BJ單身日記》的創作者，他在《真愛每一天》中用浪漫愛情喜劇的基調，探討時間、家庭、愛情的命題，上映時被譽為年度最佳浪漫催淚鉅作，更是影迷間公認的「佳節約會首選」。

國家影視聽中心十二月特別企劃除了充滿節慶感的「耶誕特企：英為倫家愛上你」外，還有以「人物」為題的非傳記選片「記憶在張望：肖像．電影」，以及「關於電影的電影：感官越界」等單元，購票詳情請洽國家電影及影視聽文化中心官網。



