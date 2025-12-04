耶誕跨年吃起來！炸雞限時4天買1送1、桶餐下殺46折

歲末嗨吃炸物！不少連鎖速食品牌祭優惠，三商炸雞推出人氣炸雞桶下殺46折、棒腿現折50元等，德克士炸雞則推出龍蝦新品，派對分享餐5品只要589元，繼光香香雞也推限時買1送1活動！

三商炸雞「最炸年終慶」限時19天開跑，人氣炸雞桶下殺46折。（圖／業者提供）

三商炸雞

即日起至12月22日推出「最炸年終慶」活動，原價410元的超人氣「雞腿酷滋桶」特價199元，相當於下殺46折，含2隻酷樂雞腿、重達1斤的滋汁腿排塊。另「灑粉酥炸棒腿」原價149元，內用或外帶均享特價99元，購買「3隻墨西哥醬辣雞腿」加送「3塊義式炸雞」原價420元，內用或外帶同享特價225元，其中，義式炸雞可選辣味或不辣口味，與濃香帶勁的墨西哥辣醬口味一起吃，享受各種美味。

三商i美食會員可至APP兌換優惠券，雞腿酷滋桶享會員專屬特價197元。（圖／業者提供）

同時推出三商i美食會員專屬回饋，即日起至12月19日，到APP使用3點可兌換各式優惠券，可使用至12月22日，包含「雞腿酷滋桶」內用／外帶享會員價197元、「灑粉酥炸棒腿」內用／外帶享會員價97元。

德克士脆皮炸雞「龍蝦上桌 海派開趴」系列新品限定登場。（圖／業者提供）

德克士脆皮炸雞

歲末限定「龍蝦上桌 海派開趴」系列即日起開賣，新品「黃金龍蝦風味Q蝦堡」結合鮮甜濃郁的龍蝦沙拉醬、Q彈多汁的蝦排，兼具清爽與豐富口感！「海派鮮脆蝦」使用野生捕撈海蝦，入口鮮甜爆汁且蝦香四溢，令人食指大動，而「WASABI雞軟骨」經高溫油炸鎖住雞軟骨爽脆滋味，再撒上特製Wasabi調味粉，嘗起來微嗆不刺喉。

同步推出「狂歡派對分享餐」，內含全雞腿的8塊咔滋脆皮炸雞桶、海派鮮脆蝦、WASABI雞軟骨、紫金QQ球、3杯中冰紅茶，特價589元，相當於現打65折。小約會也有好口味，「海陸雙人餐」則有黃金龍蝦風味Q蝦堡、香酥脆雞堡、海派鮮脆蝦、WASABI雞軟骨、2杯中冰紅茶，特價只要299元。

繼光香香雞推出限時4天炸雞買1送1。（圖／翻攝自Facebook@ 繼光香香雞 J&G Fried Chicken ）

繼光香香雞

炸雞買1送1優惠自即日起至12月7日限時放送，購買1份「香香炸雞XL」即贈1張「香香炸雞L」兌換券，加價52元再送1份海苔墨魚甜不辣。

業者提醒，「香香炸雞L」兌換券使用期限為2025年12月8日至2026年1月4日，可享99元升級「經典2號餐」（含香香炸雞XL、蒜脆杏鮑菇），加價115元再送原味樂薯、海苔墨魚甜不辣。

此外，會員「寄雞炸炸」回饋持續進行，加入會員並購買寄炸套票，即送10張加2張「香香炸雞L」票券，可跨店取餐、轉贈親友，使用期限自購買日起1年有效，主商品10張電子票券全數使用後，會主動發放2張贈品券。

