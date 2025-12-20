耶誕跨年防隨機傷人 華信航空增巡檢頻率落實聯防

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台北昨晚發生投擲煙霧彈、隨機傷人案，交通部要求所屬陸、海、空交通場站戒備。華信航空因應接下來耶誕及跨年人潮，今天提3大措施，包括提升環境警覺、加密巡檢頻率、落實配合聯防。

27歲男子張文昨天在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成死傷。

華信航空發布新聞稿表示，已指示國內各機場場站主管和員工，即刻主動配合各航空站及航空警察局的維安部署，全面維持高度警戒，致力確保旅客的行程安全。

華信航空董事長陳大鈞表示，航空運輸作為國家關鍵基礎設施，安全絕對是最高指導原則，為因應即將到來的耶誕及跨年人潮，華信航空將全力支援航警與航站作業，並要求全體地勤、航務及客艙組員落實3大配合措施。

陳大鈞表示，首先為提升環境警覺，在機場大廳、報到櫃台及登機門等作業區域，第一線員工將作為航警延伸眼線，主動加強對周遭環境的觀察。若發現神情異常、行為焦躁或長時間無故逗留人士，將立即通報現場員警處理，同時協助監控無人看管的行李與物品。

其次是加密巡檢頻率，陳大鈞表示，除既有作業巡視外，針對公司所屬的作業區域、貴賓室及死角增加巡檢密度，秉持「寧可謹慎、不可大意」的態度，協助機場與警方杜絕維安死角。

此外，華信航空將落實配合聯防，陳大鈞指出，華信航空已確認與航空警察局及各機場管理單位的緊急通報鏈路暢通，一旦發生突發狀況，將完全遵照航警與航站的指揮，迅速啟動應變程序，以確保旅客與員工安全為首要任務。

華信航空強調，「飛安與保安是我們對旅客的承諾。雖然事件發生於市區，但我們必須預防為先、提前部署」，並提醒歲末年終各類節慶活動頻繁，呼籲民眾出入人潮擁擠的公共場所時，多一份留心與警覺。（編輯：張雅淨）1141220