耶誕跨年音樂會 首波卡司超人氣

台南市今年三場耶誕系列音樂會，市府二日公布首波卡司，藝人郭書瑤(瑤瑤)特地到場代言。 (記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

今年「台南好young」耶誕跨年系列活動，市府於二日宣布首波卡司，集結台灣、日本、韓國多組超人氣藝人與樂團，由知名的火車樂團領軍，藝人郭書瑤(瑤瑤)更現身會場代言；市長黃偉哲強調，三場音樂會包含本月二十日搖滾耶誕、二十七日新營草地音樂會、三十一日跨年晚會，將打造橫跨世代、風格多元的「天花板等級」陣容，歡迎全國民眾相約台南迎接新年。

包括二十七日音樂會主秀的郭書瑤(瑤瑤)與二十日音樂會主打樂團AcQUA源少年，二日都出席發布會，瑤瑤透露，音樂會當天可能演唱新創作的樂曲，保證讓觀眾耳目一新，市長黃偉哲特別準備台南特產「東山龍眼蜂蜜」，致贈給出席藝人。

首場在永華市政中心廣場登場的「搖滾耶誕演唱會」，由超人氣天團告五人、金曲獎樂團動力火車領軍登場，搭配新生代偶像團體AcQUA源少年、創作歌手JUD陳泳希、青春樂團紫月光，以及來自日本的療癒系女聲川西奈月；韓國啦啦隊女神李多慧將首次挑戰大型演唱會主持，搭檔綜藝小天后籃籃。

第二場新營南瀛綠都心草地音樂會，由本土天團玖壹壹領軍，搭配瑤瑤郭書瑤、療癒系女聲吳汶芳、空靈創作歌手柯泯薰以及甜美歌手張羽靚等人輪番登台。華語金曲獎「最受歡迎新人」音樂才子林亭翰，將與父親「情歌王子」林隆璇同台演出。日本新銳女子樂團Faulieu.將登上舞台。

壓軸的跨年晚會，市府預告由藝人陽帆愛女|創作新星安吉（Angie），以及新世代男團F.F.O.，其餘「壓箱寶」卡司和主持人人選仍在持續解鎖中，列入第二波公布名單，近日發表。