耶誕跨年 精彩活動連六週

台南市長黃偉哲十八日攜手新世代冠軍男團Ｆ．Ｆ．Ｏ，宣布「二０二六台南市耶誕跨年系列活動」從二十九日起，連續六週，共有三場親子活動以及三場大型演唱會，精彩可期。

記者會中特別安排Ｆ．Ｆ．Ｏ透過魅力四射的舞蹈演唱，提前為台南耶誕跨年活動炒熱氣氛，黃偉哲也和近期剛為刑事警察局拍反詐騙宣導廣告的Ｆ．Ｆ．Ｏ，共同呼籲民眾留意網際網路的詐騙訊息，此外也請他們擔任「台南美食大使」，邀請全國民眾來台南參加耶誕跨年、吃美食。

台南好young耶誕跨年系列活動是台南重要的城市品牌，黃偉哲表示，從他上任初期僅有兩場活動，到近年兼顧溪北、新營等地區需求，逐步增加為多場大型及親子活動，讓整體活動內容更加豐富且多元。今年活動自二十九日正式展開，並一路延續到跨年夜，他也提醒市民朋友，今年跨年夜剛好落在星期三，歡迎大家下班後直接前往永華市府西側廣場，保證節目卡司與內容一定精彩、驚喜連連。

主辦單位新聞及國關係處長蘇恩恩表示，「二０二六台南好young」耶誕跨年系列活動，除有三大演唱會，同時安排有南科考古館，佳里體育公園以及南紡時代公園等三場親子活動，如「豆子劇團」、「蘋果劇團」、「如果兒童劇團」等表演，並結合闖關遊戲，提供老少咸宜的娛樂選擇，誠摯歡迎全國民眾來台南追星、走走逛逛、吃美食，感受台南深厚的文化底蘊與獨具特色的小吃飲食。

台南市政府也提醒民眾，近期有不肖人士在網路散播假訊息，冒用「台南好young耶誕跨年」名義徵才或招攬工作，提醒民眾務必提高警覺，並強調只要遇到要求加入Line客服、金流驗證或以不明名義辦理招募的訊息，絕對是詐騙，請大家務必三思、切勿受騙，呼籲歌迷與市民朋友，所有跨年與耶誕活動資訊均以台南市政府官網、「台南好young」官網與官方粉絲頁公布為準。