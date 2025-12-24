耶誕送愛護銀髮！彰化榮家結合佳節宣導反詐騙

▲彰化榮家家主任蘇再勝偕同各組室同仁化身「廉潔耶誕大使」，在發送精美耶誕禮物之餘，也將防詐知識送入長輩心中。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接耶誕佳節並提升住民長輩的防詐意識，彰化榮譽國民之家政風室於（23）日特別舉辦「耶誕報佳音、反詐護家園」關懷祝福活動。由政風室偕同各組室同仁化身「廉潔耶誕大使」，穿梭於房舍與長輩互動，在發送精美耶誕禮物之餘，也將防詐知識送入長輩心中，讓住民在溫馨的節慶氛圍中學習守護財產安全。

活動當天，彰化榮家政風室透過活潑的方式，將平日嚴肅的法令宣導融入節慶活動。現場同仁戴上紅色的耶誕帽、身著紅袍，裝扮成聖誕老人，將裝滿愛心的耶誕禮包送到每一位住民手中。收到禮物的住民開心表示：「沒想到政風室也會來發禮物，感覺很溫暖，像是在家過節一樣！」

廣告 廣告

針對高齡長輩容易遭遇的詐騙類型，政風室特別準備了簡易明瞭的宣導教材。活動中，宣導人員以案例分享的方式，剖析目前常見的「假冒親友借錢」、「健保卡被鎖」及「高獲利投資詐騙」等手法，並反覆提醒長輩：「接到陌生電話莫驚慌，務必掛斷電話並撥打165反詐騙專線。」

彰化榮家家主任蘇再勝表示，長輩們辛苦勞碌一生，累積的養老金絕對不容許被詐騙集團掠奪。由於耶誕及歲末年終往往是詐騙高峰期，希望透過這次結合節慶的活動，消弭政風工作的生硬感，讓長輩在歡樂的氣氛中增強防範意識。