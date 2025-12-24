耶誕送暖 新竹臺大分院溫馨傳愛用音樂療癒人心

新竹臺大分院蔡孟昆副院長（右五）攜手院內志工走進三院區病房，耶誕老人驚喜現身，讓小病患暫時忘卻身上的病痛。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

迎接耶誕佳節及新年到來，新竹臺大分院於廿二日至廿四日連續三天分別於新竹醫院、生醫醫院竹北及竹東三院區辦理耶誕送暖系列活動，由蔡孟昆副院長扮演聖誕老人帶領志工分送耶誕糖果，給予病友、住院病人及家屬、醫院同仁節慶歡樂的祝福與慰藉。

新竹臺大分院表示，蔡孟昆率領院內志工向住院病人及辛勤的醫護同仁送上誠摯的節日祝福，許多住院孩童見到耶誕老人時喜悅不已，瞬間忘卻病痛，並開心的跟耶誕老人合影留念。院方同時邀請教會到新竹醫院、生醫醫院竹北院區門診，以詩歌吟唱傳遞溫暖問候，三院區的音樂志工也在各院區帶來充滿愛與希望的悠揚樂聲，期望透過音樂療癒人心，傳遞正向能量。

此外，院方與新竹花藝設計協會攜手展出耶誕節暨新年花藝展，連結教會報佳音，以及各院區音樂志工帶來節慶音樂饗宴，把耶誕節溫馨的氣氛傳遞到三院的各個角落。市花藝設計協會以「纏繞Dream」為主題，運用植物的莖葉、鐵線及麻繩等多元素材，透過編織、扭轉與重覆線條的創作手法，呈現視覺上的和諧與層次之美，即日起至明年元月九日展出，聖誕節系列活動則到明年元月十日，歡迎民眾走進院區欣賞優美可人的花藝作品、聆聽動人療癒的節慶樂曲，共度溫馨、喜樂的歲末佳節。